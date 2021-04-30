Всё начинается с добра

По итогам первого квартала текущего года, Молодёжным ресурсным центром акимата Аягозского района проведено около 20 благотворительных акций.

Они были организованы при поддержке акимов сельских округов в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел».

К примеру, активная молодёжь, в частности учащиеся школ, оказали помощь неполным, многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам. При поддержке малых крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей проведена раздача продовольственных корзин и мяса 100 семьям, а также одежды детям из малообеспеченных семей.

По инициативе Молодёжного ресурсного центра акимата Аягозского района и при поддержке молодых предпринимателей района, депутатов молодёжного маслихата 90 воспитанникам Аягозского детского Центра оказания специальных социальных услуг были доставлены подарки и корзины с национальными блюдами. В связи с карантинными мерами подарки были вручены администрации учреждения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Образованная молодёжь способна достичь больших высот, внося неоценимый вклад в процветание государства. Бесспорно, опора страны, залог нашего завтрашнего дня – это молодое поколение. Поэтому с малых лет необходимо уделять должное внимание воспитанию детей и оказывать им всестороннюю поддержку.

В соответствии с планом работы общенационального проекта «Марафон добрых дел» на каждый месяц составляется специальный график и по нему осуществляется работа.

Так, в соответствии со специальным планом работы, утверждённым к 30-летию Независимости Республики Казахстан, обеспечено участие молодёжи и волонтёров района в общерайонном субботнике «Бірге – таза Қазақстан». В субботнике приняло участие две тысячи человек. Кроме того, молодёжь Аягозского района активно включается в проведение таких акций, как общенациональный день посадки деревьев «Мекенім – жасыл орманым».

Ермек Сабитов, директор Молодёжного ресурсного центра акимата Аягозского района