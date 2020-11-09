Всё ещё впереди? 

«Алтай Торпедо» – почти аутсайдер в таблице чемпионата Казахстана. Удастся ли молодой команде совершить апсет?

В предыдущих играх подопечные Виктора Богатырёва прервали шестиматчевую серию поражений, справившись во втором матче встречи с мастеровитым «Арланом».

Эти игры выдались напряжёнными: первую команды сыграли вничью в основное время, но в серии послематчевых бросков «волки» оказались сильнее – 2:3. А вот во второй усть-каменогорские хоккеисты одержали верх над своими кокшетаускими соперниками – 6:2

– Довольны победой, молодцы, хорошо сражались, играли до конца, – отметил главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв. – У нас молодая команда, которая в таких играх должна учиться и добавлять.

Но вот уже в первой игре с ХК «Алматы» «Алтай Торпедо» снова уступил – 5:1. Сейчас команда на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана с девятью очками (девять игр, две победы).

Дмитрий Одинцов