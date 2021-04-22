Вся палитра мобильного приложения Ashyq

Подводя итоги 2020-го, лингвисты Оксфордского словаря признали словом года печально известное «локдаун». Какое же слово станет самым популярным в мире в нынешнем году? Возможно, подарившее надежду – «вакцинация»? И станет ли словом года в Казахстане «ашық»?

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, поручив Правительству расширить и активно внедрить систему Ashyq. И с 26 апреля этот проект, пройдя пилотное внедрение в столице и Алматы, будет масштабирован на все регионы Казахстана.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов рассказал, что в разгар пандемии его ведомство обратилось к IT-сообществу, призвав создать инструмент, который мог бы обеспечить работу бизнеса в период карантинных ограничений, при этом минимизировав риск заражения. Среди прочих откликнулся и Виталий Пустовойченко, разработавший приложение Ashyq и бесплатно передавший его в МЦРИАП.

Вкратце о его сути. К примеру, человек приходит в боулинг (кинотеатр, фитнес-клуб), на входе через мобильное приложение сканирует QR-код и ждёт, какой загорится статус:

зелёный – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

синий – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

жёлтый – обозначен в базе данных как контактный;

красный – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

Далее слово за администратором заведения, то есть «сине-зелёным» гостям вход открыт, а вот «красно-жёлтых» не только не впустят, но и сообщат об их асоциальном поведении санврачам.

Более того, в Минздраве предупредили о возможности привлечения к административной ответственности за посещение общественных мест с «красным» статусом. Ведь после выявления положительного результата ПЦР-теста каждому инфицированному разъясняют необходимость соблюдения самоизоляции и домашнего карантина.

Благодаря Ashyq по стране выявлено 560 «красных» и 134 «жёлтых» посетителя, всего ежедневно делается около 48 тысяч сканирований.

С января (момента пилотного внедрения приложения Ashyq) его скачали 235 тысяч пользователей. Лидерами участия в этом новаторском проекте стали алматинцы – более 340 участников. Всего по стране участниками пилота являются 619 объектов предпринимательства и организаций: фитнес-клубы, центры йоги, СПА-центры, компьютерные клубы.

– Целью проекта Ashyq является создание безопасной среды на объектах бизнеса, чтобы казахстанцы могли проявлять те же активности, что и находясь в «зелёной» зоне. Если они не заражены, у них отрицательный результат ПЦР-теста, то люди могут спокойно посещать объекты, зная, что там безопасная среда, – пояснил Асет Турысов.

В связи с тем, что 26 апреля проект будет масштабирован на все регионы, мощность приложения увеличена, что должно обеспечить его бесперебойную работу.

Для защиты персональных данных пользователей приложение проходит испытание на информационную безопасность. Серверы размещены в защищённом контуре АО «НИТ».

Для обеспечения доступной информацией об Ashyq на базе единого контакт-центра 1414 создана линия технической поддержки пользователей. Для представителей бизнеса НПП «Атамекен» организовала call-центр 1432.

И вот несколько ответов на часто задаваемые вопросы, предоставленные проектным офисом:

– В чём заключаются плюсы участия бизнеса и населения в проекте?

– Основной плюс – безопасность. В настоящее время бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, вызванными угрозой новых вспышек коронавируса. С другой стороны, население также вынуждено подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Мобильное приложение Ashyq позволяет за счёт использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом субъектом бизнеса обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам.

Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, пилотный проект позволит оптимизировать алгоритмы продолжения (возобновления) деятельности бизнеса в период карантинных ограничений.

– Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?

– QR-код присваивается субъекту бизнеса. Предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz.

– Что из себя представляет QR-код?

– QR-код – это электронный идентификатор с указанием наименования субъекта бизнеса, его расположения и идентификационных данных. На один объект выдается минимум два QR-кода – для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого из них формируется отдельный QR-код.

– Как это работает для посетителя?

– Во-первых, посетителю необходимо скачать мобильное приложение Ashyq на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному сотруднику заведения предоставляется возможность в приложении зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

– Для чего необходима регистрация посетителей в мобильном приложении?

– После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется, является ли лицо контактным или инфицированным.

– На основании чего приложение присваивает посетителю статус?

– Статус присваивается на основании сверки с информационными системами Единого интеграционного портала ПЦР-исследований и Центра контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК.

– Можно ли пользоваться QR-кодом детям?

– Приложение может использоваться только совершеннолетними гражданами Республики Казахстан.

– Как будет проходить регистрация нерезидентов Казахстана в мобильном приложении Ashyq?

– В пилоте не была преду-смотрена регистрация иностранных лиц. В будущем – по номеру паспорта.

– Не является ли информация о результатах ПЦР-тестов и заболевании COVID-19 разглашением врачебной тайны?

– Нет, поскольку приложение является добровольным и ИИН вводится с согласия самого посетителя. Кроме того, согласно статье 273 кодекса о здоровье, «предоставление сведений без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

– Что делать сотруднику, если у клиента высветился «красный» или «жёлтый» статус?

– Необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, предполагая, что любой человек может являться носителем вируса. Если у клиента высветился «красный» или «жёлтый» статус, он препровождается в «зону ожидания» либо не допускается в заведение. О посетителе с этим статусом необходимо уведомить территориальное подразделение санитарно-эпидемиологического контроля.

– Является ли сотрудник ресепшен контактным, если он выявил клиента с «жёлтым» статусом?

– Если у клиента высветился «жёлтый» статус, сотрудник ресепшен не является контактным.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников