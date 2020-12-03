Встречай хозяев, новый дом 

Многодетным семьям Алтая вручили ключи от новых домов.

Мечта о собственном жилье сбылась для шести многодетных семей в знаменательный день – День Первого Президента Республики Казахстан. Ключи новосёлам вручил аким района Алтай Каликан Байгонусов.

– В нашей стране большое внимание уделяется вопросам поддержки многодетных семей, – отметил Каликан Байгонусов. – В этот знаковый день вы стали счастливыми обладателями арендного жилья. Поздравляю вас и желаю добра, благополучия, достатка и новых трудовых свершений.

Новосёлы не скрывали радостных эмоций. Они выразили благодарность за поддержку и заботу со стороны государства и местной исполнительной власти.

– В этот замечательный праздник получила ключи от нового дома, – поделилась мама четверых несовершеннолетних детей Альмира Кузнецова. – Это огромная радость для моей семьи. Спасибо за социальную поддержку, для многодетных семей это очень значимо.

Напомним, в этом году в Алтае в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер» построено 14 домов. В дальнейшем планируется построить ещё 40 домов, а также 20 – в Серебрянске и посёлке Новая Бухтарма.

Александра Исаева

ОВП района Алтай

Район Алтай