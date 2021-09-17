Встреча с обаятельным авантюристом

24–26 сентября театралов Семея ждёт встреча с «Милым другом» Ги де Мопассана в постановке московского режиссёра Олега Плаксина из театра «Современник», который ответил на несколько вопросов для читателей «Рудного Алтая».

В первую очередь – о выборе материала для постановки: чем интересны приключения начинающего журналиста Жоржа Дюруа современному зрителю?

– Этот самый известный роман Мопассана современен всегда, он о циничном авантюристе, бывшем военном и бессовестном журналисте, который, используя обольстительную внешность, обман и связи своих замужних любовниц, готов пойти и идёт на любую подлость и низость, чтобы пробиться из нищеты в самые высшие слои парижского общества конца XIX века, – рассказал Олег Плаксин. – Хотелось бы показать поучительную, не теряющую своей актуальности историю – ведь мы намерены обращаться, в первую очередь, к молодому поколению! Поэтому мы условны как в костюмах, так и в декорациях, в спектакле будет использована современная музыка. Хотя у меня нет стремления буквально перенести повествование в наше время.

И в то же время Мопассан – непревзойдённый мастер, у которого мы находим прекрасный слог, изящное построение сюжета, аромат эпохи.

– Для меня в «Милом друге» звучит злободневная тема – общество, порождающее подлецов и пройдох, которые занимают самые значимые позиции этого общества, этим самым обрекает себя на катастрофу, – поделился своим видением режиссёр. – Власть денег в связке с беспринципностью необратимо разрушает как человека, так и всё общество.

Как говорит Жак Риваль, один из героев Мопассана: «Увы, за каждым богатством непременно стоит преступление… Я нынче понял одно – мир принадлежит пройдохам!»

Олег Плаксин хорошо известен семейчанам, среди его работ у нас – «Дядюшкин сон», «Безымянная звезда», «Вероника», «Женитьба». А самый первый спектакль в Семее он поставил ещё в студенческие годы, это была пронзительная постановка «Валентин и Валентина».

– Мы сотрудничаем с Русским государственным театром имени Ф. М. Достоевского более 15 лет. Мне нравится этот театр, труппа, город, а я, видимо, подхожу этому театру, ведь меня снова приглашают. Труппа несколько меняется, как и всё в жизни, но у нас неизменно есть взаимопонимание, мы говорим на одном языке. Не могу выделить ни один из поставленных здесь спектаклей, все они дороги мне. Но, естественно, каждый последний кажется наилучшим. И я благодарен семейскому зрителю за неизменный радушный непосредственный и искренний приём, – отметил режиссёр.

Выпускник Челябинской государственной академии искусства и культуры и режиссёрского факультета ГИТИС-РАТИ (мастерская И. Л. Райхельгауза) Олег Плаксин с 2011 года работает в московском театре «Современник» штатным режиссёром. При этом иногда и сам выходит на сцену. А будучи актёром, исполнял роли Подколесина в «Женитьбе» Николая Гоголя, Леонта в «Зимней сказке» Уильяма Шекспира, Писателя во «Французском квартале» Теннеси Уильямса, Еловецкого в «Яблочном воре» Ксении Драгунской, Брэда Винера в «Дорогой Памеле» Джона Патрика, Яши в «Вишнёвом саде» Антона Чехова.

– Не могу разделить в себе актёра и режиссёра, это взаимосвязанные профессии, хотя со своими особенностями, – признался Олег Плаксин.

Айгуль Биданова