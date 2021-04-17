Всем миром

На кону – не победа, а помощь одинокой матери с девятью детьми. Таким девизом можно обозначить благотворительный турнир по мини-футболу, прошедший в Аягозском районе.

В соревнованиях приняли участие 24 команды, в том числе и личный состав танковых и артиллерийских воинских частей Аягозского гарнизона. Игра была напряжённой, но суть не в этом.

На протяжении двух лет это традиционное футбольное соревнование организовывает благотворительный фонд «Қарекет». В Восточно-Казахстанской области фонд функционирует с октября 2017 года. Его главная цель – оказание помощи нуждающимся, сиротам, людям с особыми потребностями, многодетным и неполным семьям в приобретении жилья или земельного участка. Так, на сегодняшний день ключи от собственных жилищ получили 425 семей.

В этот раз по традиции взносы за участие в соревнованиях были направлены на благое дело – приобретение жилья для одинокой матери с девятью детьми, проживающей в селе Новое Майлино близ города Аягоза.

– Наши военнослужащие всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Рады, что, участвуя в этом турнире, мы смогли внести свою лепту в приобретение жилья для большой семьи, – сказал начальник службы физической подготовки и спорта танковой воинской части старший лейтенант Дархан Кесикбаев.

Отметим, мероприятие проводилось с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Аягозский район