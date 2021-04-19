Шығыс – адалдық алаңы

Всегда доступен 

19.04.2021
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Для обращения граждан глава Катон-Карагайского района использует свой личный номер мессенджера WhatsApp. 

По данным акима Катон-Карагайского района Ділдара Қалиқана, в рамках проектов «ANTIKOR. LIVE» и «Шығыс – адалдық алаңы» в Катон-Карагайском районе ведётся активная работа по искоренению бытовой коррупции и созданию благоприятных условий для граждан во всех сферах деятельности.  

Так, в прошлом году открылся проектный офис «Катонқарағай – адалдық алаңы». По реализации концепции «Слышащего государства» в районе функционируют три «Открытых акимата» сервисной модели, в том числе один – на базе акимата района и два – на базе акиматов Катон-Карагайского, Коробихинского сельских округов.  

По словам главы района, в целях тесного взаимодействия с населением каждую неделю в Открытом акимате сервисной модели проводится личный приём граждан.   

– Я запустил свой личный номер как виртуальную приёмную, – поделился Ділдар Қалиқан. – Мой номер WhatsApp работает в режиме 24/7. Всегда индивидуально рассматриваю и отвечаю на все сообщения, заявления. Если нет возможности оперативно реагировать из-за рабочих моментов, пересматриваю и отвечаю на них, как только освобождаюсь от дел. 

На сегодняшний день в Катон-Карагайском районе формат «Ореn Ѕрасе» внедрён в шести государственных органах.  

По итогам 2020 года оказано 35272 государственных 
услуги, в том числе 30942 (87,7%) – в электронном формате. В районе функционируют 18 уголков самообслуживания и два Центра электронных услуг в сёлах Катон-Карагай и Урыль. Уголки и центры оказывают более 170 видов государственных услуг, 46 видов платежей, а также множество других услуг и платежей, доступных на портале «электронного правительства E-Gov». На сегодняшний день ими оказано 51 457 электронных услуг. 

Ерик Абитов 

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район

19.04.2021
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