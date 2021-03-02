Областной этап дистанционного республиканского форума «Открываем мир профессий» провели в Восточном Казахстане.

Форум организовал Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования ВКО.

Он проводился по четырём номинациям: «Есть такая профессия», «Время выбирать профессию», «Я – в мире профессий», «Профессия вчера, сегодня, завтра». Участники раскрыли свои таланты в конкурсе детских компьютерных презентаций профессий, востребованных и необходимых на рынке труда Казахстана, видеоблогов (видеорассказ), вайнов (развлекательный видеоконтент для социальных сетей) и литературном конкурсе.

– Мероприятие проведено с целью активизации творческого подхода к изучению разных профессий обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и профессионального образования, вовлечения их и педагогов в совместную общественно значимую профориентационную деятельность, – сообщили организаторы.

В областном этапе дистанционного республиканского форума «Открываем мир профессий» приняли участие 109 учащихся. Победители и призёры награждены дипломами. Всем участникам вручены сертификаты.

Победители областного этапа представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском этапе форума.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников