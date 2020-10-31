Время ставить прививку 

В Восточно-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против гриппа.

Напомним, в регионе профилактические прививки начали ставить с 15 сентября. За счёт местного бюджета через ТОО «СК-Фармация» закуплено 88 539 доз вакцины «Гриппол» на сумму 76 783,7 тысячи тенге. Также крупные предприятия области для своих работников и некоторые медицинские организации закупили вакцину. Дополнительно через ТОО «Альянс-Фарм» будет закуплено 150 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и 10 тысяч – вакцины «Инфлювак». Всего для восточноказахстанцев приобретут 289 580 доз.

Отметим, что стоимость вакцинации варьируется в пределах от 2200 до 3000 тенге. Но есть категории граждан, которые могут получить прививку бесплатно. К ним относятся часто и длительно болеющие дети, состоящие на диспансерном учёте по простудным заболеваниям, беременные, дети из домов ребёнка, дети-сироты, с особыми потребностями, дети из многодетных семей, дети из специализированных домов, медработники.

– Вакцинация проводится для того, чтобы человек легче перенёс заболевание гриппом или вообще не болел, в зависимости от физического состояния, – сказала исполняющая обязанности руководителя Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Райфа Сафиоллинова. – После вакцинации у людей вырабатывается иммунитет, и они могут быть невосприимчивыми к заболеванию гриппом. Если добавляется коронавирусная инфекция, то человек легче переносит болезнь.

Дарья Рокотова