Время педагогов-новаторов 

Денежными сертификатами наградили лучших педагогов Восточно-Казахстанской области.

Ежегодно каждое первое воскресенье октября работники сферы образования Республики Казахстан отмечают свой профессиональный праздник. Накануне торжества во всех уголках страны состоялась церемония награждения особо отличившихся представителей этой уважаемой профессии.

Одним из ярких событий в работе учителей и преподавателей является традиционный конкурс «Лучший педагог». В этом году на внутришкольном этапе состязания участвовали более пяти тысяч педагогов области, 500 из них прошли отбор на районный или городской этап. На региональном уровне свои достижения представили 20 учителей, и лишь шестеро из них получили возможность защитить честь Восточного Казахстана в финальном этапе.

В результате в числе победителей республиканского конкурса «Лучший педагог – 2020» четверо наших земляков. Среди них учитель начальных классов областной специализированной школы-лицея для детей, одарённых в области математики, физики, информатики, города Усть-Каменогорска Наталья Мельникова, учитель математики гимназии № 37 города Семея Жанар Сагатбекова, учитель истории и права школы-лицея посёлка Жезкент Бородулихинского района Канат Елюбаев, преподаватель казахского языка и литературы Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Марал Нигметжанова. Каждый из них в качестве приза получил по 2,7 миллиона тенге.

С профессиональным праздником учителей поздравил и наградил денежными сертификатами, нагрудными знаками, благодарственными письмами и дипломами аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

По словам Натальи Мельниковой, получить наивысшую награду – большая честь для каждого учителя. Эта победа свидетельствует о том, что нельзя останавливаться на достигнутом, всегда следует идти дальше.

– В этом году мы наблюдаем реальные изменения в системе образования, связанные с принятием Закона «О статусе педагога». Это положительные перемены в материальном плане, в виде поэтапного увеличения заработной платы, а также стимулирование педагогов к повышению уровня профессионализма, признание авторитета педагогов в обществе, – отметила она.

Заслуженная награда порадовала и Жанар Сагатбекову из Семея. В сфере образования она работает уже 31 год.

– Есть мудрое выражение: «Глубину науки постигать, что иголкой колодец копать». Победа в этом конкурсе тоже результат кропотливого труда. Радует, что нашу работу так высоко оценили, – поделилась Жанар Сагатбекова.

На торжественной церемонии сертификаты на сумму 800 тысяч тенге также получили двое победителей областного этапа конкурса «Лучший педагог – 2020». Сертификатами на сумму 500 тысяч тенге наградили шестерых учителей, подготовивших победителей и призёров международных олимпиад.

Премии от акима области в размере 300 тысяч тенге удостоены трое лучших учителей начальных классов. Кроме того, отличившимся педагогам региона вручены почётные грамоты акима Восточно-Казахстанской области.

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев