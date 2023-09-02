Вперёд, за новыми знаниями

В средней школе №11 города Риддера прошла торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. В этом году в новом здании, которое встречает ребят во второй раз, будут заниматься ученики сразу двух образовательных учреждений – собственно, школы №11 и гимназии «Шанырак».

Такое компромиссное решение, устроившее всех, было принято родителями учеников обеих школ. Напомним, что после нескольких публикаций в социальных сетях на этой почве едва не разразился скандал, однако после конструктивного диалога родительская общественность пришла к выводу, что комфортные условия для обучения детей важнее любых слухов, а места в новой школе хватит всем.

Традиционно 1 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, когда ребята после долгих летних каникул собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. По словам родителей, День знаний наполняет сердца особой гордостью. Ведь за каждым мальчиком и девочкой – будущее нашей страны.

Как отметила заместитель руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек, новый учебный год для школьников станет ярким и плодотворным. Он будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и педагогов.

Поздравил школьников с началом учебного года и пожелал успехов в учёбе заместитель акима ВКО Дархан Сапанов.

– Руководство нашей страны уделяет большое внимание школам, учителям, детям, создаются хорошие условия для получения качественного образования, – подчеркнул он. – В Восточном Казахстане в этом году в первый класс пошли более девяти тысяч детей. Стремитесь к знаниям, ведь только так можно прийти к дружбе, патриотизму и другим высоким человеческим ценностям.

От имени родителей выступила Жанар Тасубаева. Она отметила, что праздник 1 сентября очень важный, надолго остаётся в памяти.

– Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы все дни, проведённые в школе, были радостными, – обратилась она к учащимся. – Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на открытия, творчество и достижения!

Напомним, что принято решение о строительстве ещё одного школьного здания в Риддере. Этому проекту власти региона уделяют большое внимание.

Ерик Абитов, Мария Симонова

Риддер