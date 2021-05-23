Вперёд к знаниям!

Победителей и призёров республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам наградили медалями и дипломами.

Торжественное награждение прошло в рамках онлайн-встречи с министром образования и науки Республики Казахстан Асхатом Аймагамбетовым. Он поздравил победителей и призёров с успешным выступлением на главном интеллектуальном состязании для учащихся.

– Всего в заключительном этапе олимпиады участвовали более 1500 учеников всей страны. Призовые места заняли почти 700 школьников, – подчеркнул Асхат Аймагамбетов. – В этом большая заслуга педагогов, которые дают достойные знания нашим детям, за что хочу выразить им свою признательность. Важна и роль родителей, которые поддерживают и направляют своего ребенка.

Как отметил глава МОН РК, в этом году из-за пандемии олимпиада прошла в новом электронном формате по принципу «один участник – один компьютер – одна камера». Все участники одновременно получили задания, а для обеспечения прозрачности процесса во всех регионах находились наблюдатели. Также интеллектуальный конкурс транслировался в режиме онлайн.

– Кроме того, задания одного участника проверяли несколько членов жюри, что позволило исключить заинтересованность проверяющего в итоговых результатах, – добавил Асхат Аймагамбетов. – Со следующего года в республиканской олимпиаде будут принимать участие учащиеся, начиная с начальной школы.

По результатам олимпиады копилка достижений Восточно-Казахстанской области пополнилась 19 медалями – одной золотой, тремя серебряными и 15 бронзовыми.

– Наши ребята успешно выступили по предметам химия, физика, биология, информатика, география, русский язык в школах с казахским языком обучения, казахский язык и литература, самопознание, – отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова.

Золотой медалью и дипломом первой степени награждён учащийся десятого класса специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей города Семея Каныш Мухаметкарим.

Обладателями серебряных медалей стали учащиеся лицеев «Білім-Инновация» городов Усть-Каменогорск и Семей Динмухаммед Оралханов, Бекболат Мамырбеков и Нурторе Тореханулы.

Бронзовые медали завоевали Мирас Акрам, Алимжан Толеуов, Ернат Турарбеков (специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Семея), Ердаулет Мусабек, Арсен Газизбеков, Алинур Аманжол, Нурболат Токен, Мади Сейлькумаров (специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска).

Также «бронзы» удостоились Станислав Шипинский (областная специализированная школа-лицей для детей, одарённых в области математики, физики, информатики), Вероника Белова (Зубовская средняя школа), Дильназ Нургалиева (средняя школа им. Актайлак би), Аружан Карипбай (средняя школа им. Шакарима), Анастасия Юркина (школа-гимназия № 12), Жанат Шарапат (средняя школа им. Мукарама), Динара Токанова (Курчумская гимназия № 3).

После официальной части и церемонии награждения у участников онлайн-встречи была возможность задать министру образования и науки РК свои вопросы или поделиться своими идеями.

Гульжан Естаева

Фото Управления образования ВКО