Сегодня, 19 января в 06:54 на Риддер ТЭЦ произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем вновь снизилась температура в теплосети. По данным ДЧС ВКО, на данный момент возгорание ликвидировано, жертв и пострадавших нет.

Возникшая проблема с поставкой угля к котлоагрегатам решена переводом их на мазутное топливо – на теплостанции есть свои запасы, кроме того, из Усть-Каменогорска в Риддер сейчас направлено 960 тонн мазута, и этого должно хватить на пять дней. На место происшествия экстренно выехал аким области Даниал Ахметов. Напомним, глава региона лично возглавляет оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации на Риддер ТЭЦ. Он отметил, что в сутки предприятие расходует 240 тонн мазута, рабочие полностью восстановят сгоревший цех за три дня, следовательно, ситуацию нельзя назвать критической.

Возвращаясь к хронике событий, не лишним будет упомянуть, что глава региона неоднократно выходил с предложением передать Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность, поскольку халатное отношение её нынешних владельцев уже принесло немало проблем жителям города. Взять хотя бы тот факт, что ремонт котлов планировался на февраль текущего года, а до этого момента предполагалось, что теплоисточник сможет отапливать город и без подобного вмешательства. Однако уже с начала ноября буквально одна за одной происходят аварийные и внештатные ситуации, на что собственники только разводят руками.

Логично предположить, что оперативное реагирование областных властей уберегло Риддер от участи Экибастуза. Более того, собственники ТЭЦ направляли в Минэнерго письмо, где было указано, что котлы №№ 4, 5 отремонтированы, уже очевидно, что это не соответствовало действительности, котлы находились в аварийном состоянии. Информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА руководители станции также утаили.

И не только оборудование, но и вся инфраструктура станции находилась в ужасающем состоянии: дважды затапливало багерную насосную, были проблемы с электроснабжением. Вместо 75 рабочих, требующихся по штату, до первой аварии на Риддер ТЭЦ работали всего 29 человек. Сейчас там круглосуточно трудятся почти 150 человек – это специалисты многих крупных предприятий области. Именно они будут ликвидировать последствия пожара в цехе топливоподачи, и они же оперативно устраняют все неполадки, ремонтируют оборудование, стараются не допустить значительного снижения температуры в системе.

По официальным данным, износ оборудования на теплоисточнике достиг показателя 74,5%. На ближайшее время запланирован ремонт оставшихся двух котлов, которые будут находиться в резерве на случай аварийной ситуации. Уже в мае начнется полномасштабная реконструкция Риддер ТЭЦ, чтобы следующий отопительный сезон прошел без подобных происшествий.