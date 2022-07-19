Оперативно пришли на помощь

Во время шторма на Бухтарминском водохранилище отдыхающие спасли 24 человека с тонущего катера.

Происшествие произошло 17 июля на Бухтарминском водохранилище, в трёх километрах от базы отдыха «Аюда». В тот день ветер доходил до 20 м/с. В результате катер «Дозорный» попал в шторм и стал тонуть. На борту находилось 24 человека, девять из них – дети, ещё трое – члены

команды.

Отдыхающие Аскар Сайлаубаев, Даулет Сайлаубеков, Дамир Мухамадиев и Султан Тайжанов заметили произошедшее с берега. По словам Аскара Сайлаубаева, компания друзей села на скутер и раздала лишние жилеты тем, у кого их не было. Потом они взяли катер, на котором уже доставляли граждан на сушу. Первым делом спасали детей.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, пострадавших разместили на базе «Аюда». Им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров спасатели тоже довезли с места происшествия на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.

За проявленное мужество смельчаков поблагодарил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов: «Этот случай в очередной раз подтверждает, что у нас живут самые неравнодушные люди, которые никогда не пройдут мимо чужой беды».

Напомним, 16 июля ДЧС ВКО заранее оповещал о надвигающемся сильном ветре с порывами до 15-20 м/с и шторме, ожидающемся в воскресенье.

– По данному факту 17.07.2022 года начато досудебное расследование по статье 344 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта». Сейчас проводится соответствующая экспертиза. Она определит причины затопления судна, – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

ДЧС ВКО напоминает жителям о необходимости соблюдения элементарных правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, рекомендуется укрыться в безопасном месте. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, около стен домов, недостроенных зданий, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. В период штормового ветра отдыхающим и рыбакам не стоит выходить на лодках на водоёмы, в целях безопасности нужно отказаться и от купания.

Паркуйте транспорт подальше от деревьев и слабо закреплённых конструкций.

Алина Горбунова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО