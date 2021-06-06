Недосмотрели за ребёнком

В Бородулихинском районе из окна выпал ребёнок.

Несчастный случай произошёл в посёлке Жезкент. Оставшись дома без присмотра родителей, из окна квартиры на пятом этаже общежития выпала девочка 2018 года рождения. По словам очевидцев, сначала из окна выпала кошка, а затем ребёнок. Девочка в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Спасатели отмечают, что с начала года это уже второй случай выпадения детей из окон.

– Чаще всего несчастные случаи происходят потому, что родители не установили вовремя защитные устройства и проявили халатное отношение, оставив детей одних, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, специалисты регулярно проводят профилактические рейды и разъясняют родителям правила безопасности. Так, на окна необходимо установить специальные фиксаторы, которые не позволят ребёнку их открыть. От окон необходимо отодвинуть все виды мебели, чтобы нельзя было залезть на подоконник. Ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей одних и рассчитывать на москитные сетки, поскольку они не являются средством защиты от падений.

Родителям стоит помнить, что именно они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Бородулихинский район