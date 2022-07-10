Тревожная ночь

Ужасную ночь, наполненную пылающим огнём, криками о помощи и паникой, пережили отдыхающие на побережье Алаколя.

Как сообщает ДЧС ВКО, пожар возник 4 июля, в 23 часа 20 минут, на одной из баз отдыха на побережье Алаколя на территории Урджарского района области Абай. Из-за сильного шквалистого ветра до 10 м/с огонь в считанные минуты распространился по округе, охватил ещё несколько деревянных домостроений. Сильная засуха нынешнего лета превратила траву в сухостой, который способствовал дальнейшему распространению огня.

Лишь в 5 часов 40 минут 5 июля удалось локализовать пожар. Это было сделано благодаря совместным усилиям пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов Урджарского района, сотрудников полиции и населения.

Если в самом начале в тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники, то позже возникла необходимость в усилении рядов огнеборцев. На помощь пожарным присоединились 186 человек и 29 единиц техники от местных исполнительных органов, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области. Кроме того, активную помощь пострадавшим и в тушении пожара оказывали сами отдыхающие.

По предварительным оценкам, пострадали четыре базы отдыха, пожаром было охвачено не менее 3 тыс. кв. метров.

«Огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев и всех, кто принимал участие в тушении, пожар был остановлен. Причина возгорания устанавливается», – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.

Во время тушения пожара пострадали семь человек, которые обратились за медицинской помощью. Однако после осмотра и оказания первой медицинской помощи пострадавшие в госпитализации не нуждались.

Для установления причины пожара и оценки ущерба создан оперативный штаб.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО