Вот это кино!

В Восточном Казахстане идут съёмки первого полнометражного фильма о нашей области.

Создатели картины с рабочим названием «Бухтарма» планируют показать достопримечательности региона, чтобы поддержать масштабную популяризацию внутреннего туризма в Восточном Казахстане.

Главный продюсер фильма Алия Увальжанова знакома широкому кругу зрителей по таким крупным проектам, как «Жаужүрек мың бала», «Соғыс тұтқыны», «Подарок Сталину». Также под её руководством вышел цикл документальных фильмов об истории казахского народа и его великих личностей «Лики Евразии». Кинолетопись, рассказывающая об Абае Кунанбайулы, Шокане Уалиханове, Мухамеджане Тынышпаеве, Каныше Сатпаеве и о книге Олжаса Сулейменова «АЗиЯ», хранится и в медиатеке областной библиотеки имени А.С. Пушкина.

– Основные сцены фильма мы снимаем в Усть-Каменогорске и красивейших локациях недалеко от Бухтармы и на Бухтарминском водохранилище. Это будет уникальная история в жанре комедии, сюжет которой я пока не буду раскрывать. Съёмки начались в середине июня и продлятся до конца месяца, – рассказала продюсер о своём проекте.

По её словам, картина выйдет в прокат по всему Казахстану уже осенью. Фильм не только рассмешит зрителей, покажет уникальную красоту ВКО, но также затронет вопросы бережного отношения к природе и уважения к собственной земле. И, конечно же, «Бухтарму» увидят не только казахстанцы, но и зарубежные зрители, потому что создатели хотят выйти с ним на известные международные кинофестивали и конкурсы.

– В Восточном Казахстане я впервые, побывать на востоке ещё не доводилось. Очень рад, любуюсь потрясающей природой в Усть-Каменогорске и далеко за его пределами, – делится впечатлениями исполнитель одной из главных ролей Даулет Абдыгапаров. – Мы снимаем комедию, но она немного отличается от того, что уже видели казахстанцы. Не буду раскрывать все секреты, надеюсь, вы сами сможете в этом убедиться.

Актёр отметил, что продюсеры, съёмочная группа и исполнители ролей между собой очень дружны, поэтому атмосфера на съёмочной площадке самая приятная.

Как известно, большинство казахстанских фильмов снимается возле Алматы или в южных областях. Алия Увальжанова решила сменить не только жанр своих фильмов с серьёзной тематики на комедию, но и выбрала местом съёмки свою родину – Восточный Казахстан.

– Этот регион, расположенный в сердце Алтая, обладает уникальными природными богатствами, славится великим историческим и культурным наследием, развитием стратегически важных промышленных предприятий, особой инвестиционной и туристической привлекательностью для казахстанских и зарубежных лиц и компаний. Я горжусь, что стала первооткрывателем в плане создания полнометражного кино о нашем крае, – говорит продюсер. Сама она родом из села Миролюбовка района Самар.

Идею съёмок фильма поддержали местные исполнительные органы, с которыми были согласованы каждая локация, техника безопасности актёров и съёмочной бригады, другие организационные моменты. Не остаются в стороне и местные жители, оказывая необходимую помощь в съёмочном процессе.

Есть в этой комедии довольно необычный актёр – барашек, которого, по словам создателей фильма, мы обязательно встретим на премьере картины этой осенью.

Аяужан Утеулинова

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