Восполняют пробелы

В Зайсанском районе более 400 детей обучаются в летней школе.

В рамках проекта Adal komek руководитель отдела образования Зайсанского района Управления образования ВКО Меруерт Мұратқызы провела прямой эфир по итогам учебного года. Также она поделилась полезной информацией по распространённым вопросам о Едином национальном тестировании.

Как сообщила Меруерт Мұратқызы, в текущем году в районе школу окончили 6473 выпускника. Качество знаний оценено в 60,3 процента. 27 выпускников претендуют на знак «Алтын белгi».

– В условиях ограничительных мер наши дети определённое время обучались дистанционно, – отметила Меруерт Мұратқызы. – Чтобы помочь школьникам восполнить пробелы в знаниях школьной программы и поднять успеваемость, в школах района организованы летние школы. В них у 106 педагогов занимаются 415 детей.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район