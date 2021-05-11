Воспитать образованное поколение

В стране происходят кардинальные изменения в сфере воспитания и обучения подрастающего поколения. Формирование талантливой творческой личности является важнейшей миссией системы образования.

В Аягозском районе на постоянной основе принимаются меры по повышению качества образования, уделяется особое внимание развитию этой сферы.

ДИСТАНЦИЯ НЕ ПОМЕХА

Учащиеся школ района обеспечены доступом к сети Интернет, компьютерами, ноутбуками, планшетами и другим техническим оборудованием, необходимым для дистанционного обучения. Сейчас они получают знания с помощью образовательных платформ BilimLand, Daryn.Online, OnlineMektep.

Стоит отметить, во всех организациях образования проведён онлайн-курс «Учусь учить дистанционно», направленный на овладение педагогами навыками удалённой работы. Также были организованы конференции, вебинары и курсы для педагогов, директоров и психологов школ с целью объяснения им процесса работы с эффективными сервисами по организации дистанционного обучения.

ПОВЫШАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ

Несомненно, профессиональная поддержка педагога – это основа системы повышения квалификации. Учителя-предметники нашего района планомерно совершенствуют свои знания на различных курсах, участвуют в научно-практических конференциях, круглых столах, вебинарах, проводимых на областном и республиканском уровнях. Такие мероприятия помогают им развить своё профессиональное мастерство.

В настоящее время центром «Өрлеу» проводятся краткосрочные курсы повышения квалификации по всем предметам. Среди участников есть и учителя Аягозского района.

Директора школ совершенствуют свои знания на девятимесячных курсах. Заместители директоров по воспитательной работе также повышают свою квалификацию.

Ведётся совместная работа с областным центром педагогического мастерства и Назарбаев Интеллектуальной школой. Вебинары, проведённые на темы «Конструирование оценочных средств: от формативного оценивания до внешнего суммативного оценивания», «Формирование исследовательских навыков у учащихся начальных классов: конструирование и постановка вопросов», были весьма содержательными.

На финальном этапе областного конкурса «Бәсекелес педагог» среди учителей казахского языка учитель Аягозской городской казахской школы-лицея А. Нурканбаева заняла первое место, второго места удостоился учитель средней школы № 5.

Кроме того, на областном семинаре по обмену опытом на тему «Грамотность чтения в исследовании PISA: понимание письменных текстов и рефлексия» учитель казахского языка и литературы средней школы имени Д. Бабатайулы Д. Туктиева поделилась профессиональным опытом, рассказав об эффективных методах и приёмах формирования читательской грамотности школьников. Также своими знаниями с коллегами на областном круглом столе по английскому языку поделились учитель казахской школы-лицея А. Ильясова и учитель многопрофильной казахской школы-гимназии Р. Майрупова.

Региональный центр «Шығыс» Управления образования ВКО совместно с Восточно-Казахстанским университетом имени С. Аманжолова организовал республиканскую научно-практическую онлайн-конференцию для учителей казахского языка и литературы под названием «Жамбыл Жабаев мұрасы және қазақ руханияты». В конференции участвовали педагоги из Аягозского района. Участникам выданы сертификаты, а их доклады были внесены в сборник республиканской конференции, посвящённой 175-летию Жамбыла Жабаева.

Кроме того, 16 апреля в дистанционном формате прошёл конкурс портфолио «Лучшая лаборатория – 2021» среди именных лабораторий Канипы Битибаевой. По итогам конкурса, в котором приняли участие 24 лабораторных кабинета области, Гран-при в номинации «Лучшая лаборатория – 2021» завоевала Аягозская средняя общеобразовательная школа № 6, второе место – многопрофильная казахская школа-гимназия.

ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ ХОДОМ

Единое национальное тестирование является основным критерием оценки качества знаний учащихся. Для того чтобы выпускники школ чувствовали себя комфортно в процессе и максимально адаптировались к ЕНТ, в районе традиционно в течение года организуется пятикратное пробное тестирование.

Внутришкольный пробный тест проходит три раза в месяц, затем проводится подробный анализ, работа над ошибками. Учителя-предметники поставили перед собой задачу вести индивидуальную работу с каждым учеником.

Во всех учреждениях образования во второй половине дня проводятся дополнительные занятия по подготовке к Единому национальному тестированию и итоговой аттестации.

Также мы тесно сотрудничаем с центрами подготовки к ЕНТ, в состав которых входят квалифицированные специалисты центра тестирования «Достық», Университета Шакарима в Семее, ВКУ имени С. Аманжолова, Казахского национального педагогического университета имени Абая в Алматы. Центр проводит подготовительные занятия для учащихся 10–11 классов в осенние, весенние, зимние каникулы по каждому основному предмету.

По окончании каждой четверти из регионального независимого тестового центра приезжают десять специалистов и осуществляют подготовительные работы к тестированию с учащимися выпускных классов. В результате такой усердной подготовки выпускники школ района за последние три года показали высокие показатели по итогам ЕНТ.

РОДИТЕЛИ ТОЖЕ В ДЕЛЕ

Важную роль в управлении и работе образовательного учреждения играет родительское сообщество.

Школы района готовы вести конструктивный диалог с родительской общественностью. В каждом образовательном учреждении налажена тесная связь, которая, в свою очередь, предполагает постоянное общение между школой, родителем, учителем и учеником. Именно такое сотрудничество способствует качественным изменениям в образовательном процессе.

ВСЁ БОЛЬШЕ ПОБЕД

Аягозский районный отдел образования не только совершенствует знания учащихся, но и даёт им возможность развивать свои способности в различных сферах, содействует участию ребят в мероприятиях, проводимых на областном, республиканском, международном уровне. Благодаря качественному выполнению работ в этом направлении наш район добился высоких результатов. Стоит отметить, что и этот учебный год для нас богат на победы.

Так, в 2020–2021 учебном году по Аягозскому району в областном этапе республиканского конкурса по общеобразовательным предметам приняли участие 36 учащихся, 29 из них заняли призовые места. В целом в командном зачёте по области Аягозский район занял второе место и выиграл кубок «Лучшая команда». Один из наших учеников стал лучшим в номинации «Ауылдың үздік оқушысы – 2021», ещё два школьника получили путёвку на республиканский этап. Также дипломом и ноутбуком награждён ученик шестого класса Актогайской средней школы Бакжан Маулетчарипов, принявший участие в национальной интеллектуальной олимпиаде «Мың бала».

На республиканском этапе конкурса «Ақберен» учащаяся 11-го класса городской казахской школы-лицея Алнур Шарипканкызы была награждена дипломом второй степени в номинации «Эссе», а учащийся 11-го класса средней школы имени С. Нугманова Алмат Токенов занял третье место в номинации «Мушайра». Оба призёра получили ценные призы.

Кроме того, 32 учащихся, принявших участие в проекте «Медаль Елбасы», награждены бронзовыми медалями и специальными сертификатами.

Пять учащихся школ района, участвовавших в областном этапе республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам, также заняли призовые места. На республиканской олимпиаде среди учащихся 5–6 классов второе место по английскому языку заняла ученица шестого класса городской казахской школы-лицея Макпал Жумабаева, а по истории – ученица шестого класса школы № 5 Инабат Нусипова.

Вместе с тем в феврале этого года в онлайн-конкурсе «Час краеведения: большое открытие малой родины», посвящённом 30-летию Независимости Казахстана, учащиеся школ района стали победителями и заняли призовые места в номинациях «Тәуелсіздік және тарих», «Өлкетану атласы: менің туған өлкем», «Ұлы дала рухы». В свою очередь учащаяся седьмого класса казахской школы-гимназии имени К. Бозтаева Аяна Ажибаева удостоилась второго места на областном конкурсе «Хочу всё знать».

Конечно, достижений наших ребят просто не счесть, это лишь малая их часть.

Ежегодно в районе проводятся «Ақберен», «Абайдың асыл мұрасы», Абайские чтения и другие состязания. Согласно постановлению министра образования и науки РК от 26 декабря 2014 года № 544 стало традиционным проведение конкурсов «Лучшая организация среднего образования» и «Лучший педагог».

ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ

Работа, проводимая с целью развития интеллектуальных способностей учащихся, оказывает большое влияние на повышение качества образования. Одним из направлений инновационной деятельности в районе является реализация программы «Талантливые дети», то есть создание условий для оптимального развития учащихся, обладающих высокими интеллектуальными способностями.

С каждым годом в нашем районе проводится «Слёт лучших» для одарённых школьников, победителей республиканских, международных, областных конкурсов. Это своего рода звёздный час для самых умных, талантливых и трудолюбивых ребят Аягозского района.

Ежегодно наши талантливые ученики и их руководители в качестве поощрения получают бесплатные путёвки в священный город Туркестан и другие сакральные места.

Нургали Азимбаев, руководитель отдела образования Аягозского района