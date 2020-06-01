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Близится один из самых светлых дней в году, наполненный по-детски сказочным настроением. Из-за карантина масштаб празднования не будет прежним, но взрослые постараются сделать так, чтобы дети не почувствовали разницы. 

Восьмое чудо света

Восточно-Казахстанским научно-методическим центром развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» организован дистанционный конкурс для учащихся школ области «Жеті керемет» («Семь чудес»), посвященный Международному дню защиты детей. 

Творческое соревнование названо так неслучайно, ведь оно проводилось по семи разным номинациям. Юные художники региона участвовали в конкурсе рисунков «Моя Родина – Казахстан», а начинающие поэты представили свои сочинения на конкурс авторских стихотворений «Вот оно какое, наше лето!».   

Также школьники продемонстрировали все грани своих талантов в состязании молодых мастеров декоративно-прикладного искусства «Алтын қазына» («Золотой клад»). К участию в нем принимали фотографии готовых творческих работ, в том числе поделки из пластилина, бросового, природного материалов, сувениры и подарки, игрушки. 

– Не остались в стороне и фотографы. Для них организован фотоконкурс «Сохраним природу вместе!». От ребят требовалось предоставить фото уникальных уголков природы Восточного Казахстана, представителей животного мира, а также особо охраняемых территорий, заповедников и памятников, – отмечают организаторы. 

Юные вокалисты тоже воспользовались шансом раскрыть свой талант в состязании исполнителей народных и традиционных песен «Музыка әлемінде» («В мире музыки»). Вместе с тем участники готовили презентации на тему «Безопасное лето» и отвечали на вопросы квеста «Дорога к знаниям». 

Самый занимательный этап конкурса для большого количества одаренных учащихся уже позади. Теперь их ждет не менее интересная и волнительная стадия – подведение итогов.  Решение, принятое жюри, будет опубликовано на сайте Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одаренности и дополнительного образования «Дарын». Победителей и призеров наградят дипломами I, II, III степени. 

Приятные сюрпризы для виновников торжества на этом не закончились. В рамках республиканской акции «Барлығы балалар үшін» («Все для детей»), посвященной Международному дню защиты детей, «Дарын» организовал прямой эфир с уроженцем Восточно-Казахстанской области, политологом, послом доброй воли National Geographic Kazakhstan Саясатом Нурбеком. Во время беседы в режиме онлайн ребятам удалось задать гостю интересующие их вопросы и получить много интересной информации. 

Ания Есмухамет 

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