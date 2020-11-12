Волшебник, зажигающий детские сердца 

Наша героиня – педагог дополнительного образования Школы-интерната для детей с ограниченными возможностями «Ақ Ниет». Майнур Амирова работает в этом учреждении с самого открытия. Имея проблемы со слухом, она очень хорошо понимает особенных воспитанников школы.

Майнур родилась в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Её малая родина издавна славится великими батырами, акынами, учёными и, конечно, выдающимися педагогами.

– Моя мама – первый учитель музыки по классу баяна Акжарской музыкальной школы, – рассказала Майнур Амирова. – Папа тоже любил музыку, виртуозно играл на гитаре. Работая сотрудником РОВД, часто участвовал в смотрах художественной самодеятельности, душевно исполнял народные песни и терме на домбре. В детстве вечерами дома с родителями мы часто устраивали семейные концерты, читали стихи, пели песни, слушали сказки на грампластинках. Был у нас также и свой аппарат, демонстрирующий диафильмы. Мама на каждый Новый год шила мне и сестре с братом праздничные костюмы, а мы с сестрой расшивали их бусинками и каймой. Вместе с мамой я часто ходила на репетиции их творческого коллектива в районный Дом культуры, а став постарше, сама выходила на эту сцену в составе танцевального ансамбля средней школы имени Абая.

ПО СТОПАМ МАМЫ

С ранних лет талантливой Майнур нравилось делать что-то своими руками, особенно работать с тканью и нитками, мама научила её основам вязания. Старшие школьные годы моей собеседницы как раз пришлись на период тотального дефицита товаров, и увлечение рукоделием здорово выручало семью.

– Трудно было приобрести нормальную одежду для подростков, – говорит она. – Мне пришла идея перешивать старые вещи. Получалось очень хорошо. Однако уже в средних классах я знала, что пойду по стопам мамы и буду учителем. Всё свободное время проводила в школе, организовывая и принимая участие в различных мероприятиях, помогала классному руководителю, в 9 и 10 классах принимала участие в районных конкурсах для молодых педагогов. Видимо, всё это сказалось на выборе профессии. Почти вся моя школьная жизнь прошла в кругу педагогов, которых среди родственников тоже было немало. Выбор учебного заведения был за мамой, потому что я безоговорочно доверяла её интуиции.

Так Майнур поступила в Казахский женский педагогический институт на факультет дошкольного воспитания. Но по окончании вуза не сразу пришла в профессию.

ДО И ПОСЛЕ

– В тот период, в силу объективных причин, моя профессия не была востребована на рынке труда, – отметила Майнур. – Жизненные реалии не всегда соответствуют планам человека, порой его ждут разного рода сюрпризы. И я не исключение. В мою жизнь пришла инвалидность. Потерять слух в молодом возрасте – это очень трудное испытание. Жизнь разделилась на две части: до и после. Несмотря на это, мне удалось не упасть духом и продолжить жизнь, имея такую патологию, как глухота.

Её педагогическая деятельность началась в стенах полустационарного отделения «САД» общественного объединения женщин-инвалидов «Алтын-Ай» в 2009 году.

– Педагогика стала смыслом моей жизни, – призналась героиня. – Я занималась творчеством с детьми с особенностями интеллектуального развития. Принимая во внимание проблему детей с особыми потребностями, их социальную изолированность, я осознанно пришла работать с этой категорией детей, зная и понимая их проблемы изнутри.

С декабря 2016 года Майнур перешла работать педагогом дополнительного образования в КГУ «Школа-интернат «Ақ Ниет» для детей с ограниченными возможностями Управления образования ВКО.

Напомним, это уникальное учреждение было открыто по инициативе акима ВКО Даниала

Ахметова и официально функционирует с января 2017 года. Деятельность учреждения осуществляется по нескольким направлениям, в том числе профессионального образования, воспитания и всестороннего развития детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи, с особенностями интеллектуального развития, а также психолого-медико-педагогической и коррекционной поддержки.

– Считаю, что учитель должен самосовершенствоваться, постоянно получать новые знания, проходить переподготовку, – подчеркнула моя собеседница. – Иными словами, учителя сами всю жизнь учатся вместе со своими учениками. Образование на протяжении всей жизни – это не просто модный тренд, это реалии нашего дня. Я занимаюсь с детьми с особыми образовательными потребностями, и это не случайный выбор. Быть свидетелем и помощником в этом процессе доставляет мне огромное удовольствие! Понимание того, что я могу выявлять любовь и способность детей к творчеству, развивать эти способности, давать детям возможность заниматься любимым делом и испытывать от этого радость, делает и меня счастливым человеком.

НЮАНСЫ РЕМЕСЛА

Дополнительное образование имеет свои особенности. В отличие от общего и дошкольного, оно не имеет стандартов. Это даёт возможность выбирать вид деятельности, самостоятельно составлять программу, определять содержание, методы обучения.

– Это занимательный творческий процесс, позволяющий реализовать педагогические идеи. Педагог дополнительного образования – это профессионал, творец, волшебник, – отмечает Майнур. – Я, как педагог, решаю важные задачи – увидеть, разглядеть, не пропустить в ребёнке всё лучшее, что в нём есть. Создать среду единомышленников, в которой будет комфортно и интересно, где ребята могут получать новые знания, достигать результатов, самореализовываться и чувствовать себя успешными. Всё это позволяет мне чувствовать свою значимость, востребованность как специалиста.

НА ПЕРЕДОВОЙ

Современный педагог должен идти в ногу со временем, отслеживать тенденции развития общества. В последние годы ведётся огромная работа по модернизации системы образования. В этом отношении Майнур свою работу организует на основе культурно-исторического и личностно-деятельностного подходов.

– Процесс обучения направлен на максимальное раскрытие возможностей каждого ребёнка, – говорит она. – Я стараюсь выстраивать отношения с детьми на основе доверия, взаимопонимания. Обучаю основам мастерства через игру, труд и творчество. Составляю план мероприятий таким образом, чтобы каждый ребёнок мог оказаться в «ситуации успеха». Что немаловажно, в процессе воспитательной работы с детьми прививаю базовые ценности – любовь к Родине, семье, здоровому образу жизни, уважение к труду и творчеству, содействую эстетическому развитию.

Педагог добавила, что в работе придерживается дидактических принципов – учёта возрастных и индивидуальных особенностей, системности и последовательности, доступности, наглядности. Но основным кредо в работе считает принцип гуманного отношения и любви к детям.

В своей речи Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев однажды отметил, что любовь к детям выражается в качестве знаний, которые учитель даёт ученику, потому истинная любовь заключается в том, чтобы так поработать с ребёнком, чтобы он имел жизненную перспективу, получил знания, необходимые ему для личного успеха. И билет в жизнь, дающий возможность себя реализовать.

Майнур Амировой близка эта позиция, поэтому она для себя определила миссию педагога так: «Любить детей и своё дело, а также передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут возможность им реализовать себя в жизни».

От себя добавим, что педагог дополнительного образования – это человек уникальной профессии. Обучая других, он всегда остаётся учеником сам. Это творец, постоянно пребывающий в поиске, всегда готовый поделиться своим теплом, окружённый светом детских улыбок, и волшебник, зажигающий детские сердца!

– В моём случае самое интересное, что не замечаешь, как хобби перерастает в профессию, и это так прекрасно! – резюмировала моя героиня. – Я выбрала эту профессию и горжусь своим выбором, и никакие трудности не заставят меня свернуть с моего пути. Желаю всем людям успехов в жизни!

Ева Ким