Водный баланс

Проблема с питьевой водой будет решена в трёх сёлах Глубоковского района.

В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в районе ведутся работы по созданию благоприятной среды проживания граждан за счёт обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связи и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

В рамках проекта, по информации акимата Глубоковского района, в селе Степное проводится реконструкция водопроводных сетей протяжённостью около 17 км.

– В селе Степное 1029 водопотребителей, – отметили в районном отделе строительства. – Поэтому проблема с водоснабжением долгое время стояла остро. В этом году проект был одобрен. Общая сметная стоимость строительства составила 808,820 млн тенге. Строительно-монтажные работы начались в июне. На ремонтные работы, предусмотренные на текущий год, выделено 136 млн тенге. Также в течение ближайших месяцев запланировано завершение строительства водозаборных и водопроводных сооружений, а также возведение магистральных водопроводов. Работы по строительству внутрипоселковых сетей начнутся в 2024 году.

Кроме того, в селе Малоубинка планируется строительство водопровода протяжённостью 19,29 км. Подрядная компания недавно приступила к земляным работам. А в селе Бобровка проект по реконструкции системы водоснабжения только прошёл конкурсные процедуры.

– Общая протяжённость водопроводных сетей, включая водопроводы и подъезды домов – 62 677 метров, в том числе подключение к индивидуальному жилому дому – свыше 15 километров. Реализация проекта запланирована на 2023–2024 годы, – добавили в отделе строительства.

Если все работы будут реализованы в соответствии с графиком, то в следующем году в трёх сёлах района будет полностью решён вопрос с обеспечением населения чистой питьевой водой.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район