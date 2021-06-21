Вода в каждый дом

На 37 улицах Аягоза будет проложена водопроводная сеть.

Не секрет, что от жителей Аягоза в местный акимат поступает много обращений по вопросам подведения водопровода в дома горожан.

– Наша главная цель – на сто процентов обеспечить население чистой питьевой водой, – сообщил аким Аягозского района Сеилбек Искаков. – Эту работу в дальнейшем будем систематизировать. В настоящее время в 52 населённых пунктах района проживают 72738 человек. Из них централизованным водоснабжением обеспечены 66699 человек. Это составляет 91,7 процента населения района.

По словам акима района, все жители – и в городе, и в деревне – должны жить в одинаковых условиях. Поэтому он считает, что у каждого сельчанина дома из крана должна течь вода. В настоящее время учреждение «СУ» ведёт работу по устранению имеющихся пробелов. Для решения этого вопроса состоялись государственные закупки. Ответственный подрядчик будет определён в конце этой недели. Впереди предстоит большая работа – провести водопроводную сеть по 37 улицам Аягоза.

Накануне Аягоз также посетил депутат областного маслихата, известный предприниматель, уроженец Аягозского района Канат Оспанов. Он провёл встречу с горожанами и выслушал их пожелания, обращения и предложения. Депутат побывал на улицах Шакерова, Кошкарбаева, Талды, Тэйкиманова, Найманбаева, где встретился с земляками. В ходе встречи жители обозначили одними из главных проблем обеспечение питьевой водой, ремонт дорог, подключение к интернету, строительство детских игровых площадок.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район