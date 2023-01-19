Выборы
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией, передает МИА «Казинформ».
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.