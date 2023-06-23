Вместе на службе и дома

У супругов Кайрата и Жанар Елюбаевых много общего, даже звания и должности у них одинаковые – старшие лейтенанты полиции. Служат они в батальоне патрульной полиции Усть-Каменогорска.

Вот только Кайрат, как говорится, работает «в поле», патрулируя улицы Усть-Каменогорска, а Жанар разбирается с нарушителями правопорядка уже после сбора предварительной информации.

Они познакомились в юности. Кайрат учился на первом курсе факультета физкультуры, Жанар постигала премудрости новой для Казахстана профессии социального работника. Отличный спортсмен и будущий тренер так приглянулся девушке, что даже после окончания университета она была готова ждать его ещё год из армии.

Кайрата Елюбаева распределили в ракетные войска и артиллерию, службу он проходил в одной из воинских частей Сары-Озека. Незаметно пролетел год, молодой человек вернулся домой – к родителям и любимой невесте. Нужно было решать: кем и где теперь работать.

– На семейном совете родители посоветовали пойти служить в полицию. Они, педагоги с огромным стажем работы, посчитали, что именно так я смогу быть полезным Родине, охраняя порядок и законность на улицах города. Я последовал их совету и никогда об этом не жалел, – признался инспектор службы БПП УП Усть-Каменогорска, старший лейтенант полиции Кайрат Елюбаев.

Всё же одного высшего образования оказалось недостаточно. Подав документы в кадровый отдел, Кайрат поступил на курсы, где готовят полицейских патрульной службы. На этот период он снова вернулся на казарменное положение: жил со всеми курсантами на территории школы, соблюдал режим, усиленно постигал науки и основы полицейской службы. По окончании курсов Кайрат Елюбаев получил сертификат и распределение в батальон патрульной полиции Усть-Каменогорска.

Как только будущее жениха определилось, решили сыграть долгожданную свадьбу.

В тот период Жанар сначала работала секретарём в обществе слепых Усть-Каменогорска. Получив диплом, устроилась социальным работником в реабилитационный центр «Ульба», где трудилась несколько лет. Когда родился их первенец, ушла в декретный отпуск.

– Сыну было полтора года, когда супруг однажды сказал: а почему бы и тебе, Жанар, не стать полицейским? Нам в батальон нужны специалисты. Подумав, я… поступила на те же самые курсы полицейских, что прежде окончил Кайрат, – рассказывает инспектор службы БПП УП Усть-Каменогорска, старший лейтенант полиции Жанар Елюбаева.

С воспитанием ребёнка помогли родители мужа: к тому времени они уже вышли на пенсию, и молодая мать могла без особых тревог уйти на три месяца на казарменное положение.

Вот так судьба распорядилась, что они везде теперь вместе: и дома, и на службе.

– Наша задача – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. Регулярно получаем вызовы и ориентировки на поиск подозреваемых, пропавших без вести или потерявшихся в большом городе, – рассказывает Кайрат Елюбаев.

Именно сотрудники батальона патрульной полиции обычно первыми выезжают на место происшествия, будь это преступление, семейный скандал или пожар. Прибыв на место, если речь идёт о пожаре, инспекторы, в первую очередь, организуют эвакуацию жителей дома, чтобы не допустить гибели и вреда здоровью граждан. Как говорит Кайрат, у него и его коллег каждый день насыщен событиями и необычными случаями.

В семье полицейских четверо сыновей. Воспитывать их помогают родители. Сейчас Жанар находится в декретном отпуске, но уже планирует определить младшего сына в детский сад, чтобы выйти на службу.

– У нас всё общее. Даже звание старшего лейтенанта получили в один день. То, что мы служим вместе и вместе учились заочно на юридическом факультете, нас ещё больше сблизило. Мы знаем тонкости службы, и потому в семье нет конфликтов, если кто-то задерживается по работе. Так что мы – счастливы, – признаются супруги.

Екатерина Гуляева

Фото из семейного альбома Елюбаевых

P.S. Редакция «Рудного Алтая» от души поздравляет семью Елюбаевых и всех сотрудников казахстанской полиции с профессиональным праздником! Хорошей вам службы и спокойных дежурств!