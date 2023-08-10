«Властитель дум, неповторимый гений…»

Под таким названием в областной библиотеке имени А. С. Пушкина открылась книжная выставка, приуроченная ко дню рождения великого казахского писателя и поэта с мировым именем – Абая Кунанбайулы.

На выставке представлены не только произведения выдающегося классика казахской литературы, но и труды учёных-абаеведов, переводы, так что интересна она будет самому широкому кругу читателей. Как рассказали специалисты библиотеки, для преподавателей и всех тех, кто глубоко изучает творчество Абая, полезны будут книги «Абай – духовный символ казахской степи», в которой отражено переводческое мастерство Абая и образ самого поэта в различных жанрах искусства, и сборник «В ореоле культуры», включающий статьи по абаеведению. Они написаны педагогами Фатимой Оразбековой и Арманом Шаухановым. Книга видного казахского учёного-литературоведа, профессора, академика Заки Ахметова посвящена исследованию поэтических переводов Абая произведений русского поэта Михаила Лермонтова.

– Красочный фотоальбом «Степная планета Абая» знакомит с историческими и сакральными местами, связанными с его жизнью и творчеством, – рассказали сотрудники библиотеки. – Многие писатели и учёные посвятили годы изучению творчества и биографии Абая. Писатель Борис Щербаков назвал родину великого поэта и философа золотым сердцем планеты. В своей книге «Путь к Абаю» он с большой любовью и наблюдательностью описывает путь от Усть-Каменогорска до Жидебая, которым в конце XIX века проехал наш великий земляк, побывав в гостях у своего друга Евгения Михаэлиса. В работе «Звёздная степь Жидебая» особое внимание автор уделяет продолжателям и единомышленникам мыслителя – Шакариму Кудайбердиеву и Мухтару Ауэзову.

Исторически решающую роль в становлении абаеведения как подлинно научной дисциплины сыграл писатель-академик Мухтар Ауэзов. Его роман-эпопея «Путь Абая» – настоящий литературный памятник, создававшийся кропотливым трудом из бесед с очевидцами, личных воспоминаний, архивных поисков. Обращался к Абаю в своих работах и доктор философских наук, профессор кафедры философии и проблем человеческого развития ВКГУ им. Сарсена Аманжолова Евгений Григорьев. Его книга «Прометей великой степи» построена в форме этюдов; «Абай и движение Алаш» раскрывает значение Абая как вдохновителя деятелей Алаш.

С 2018 года в рамках программы духовного возрождения «Рухани жаңғыру» издаётся книжная серия «Абай әлемі», объединяющая разные по жанру и тематике произведения прозаиков, поэтов, исследователей края и людей искусства.

Мысли, напутствия Абая всегда будут современны для Казахстана, являясь его достойной духовной опорой.

Кроме того, в день рождения Абая Кунанбайулы в библиотеке пройдёт онлайн-встреча с известным писателем, членом Союза писателей Узбекистана Исокжоном Нишоновым, автором книги «Совесть нации»/«Миллат виждони» на узбекском языке, в которой рассказывается о жизни и творчестве Абая Кунанбайулы.

Этот роман был опубликован в связи с решением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о масштабном изучении и популяризации творческого наследия Абая Кунанбайулы. В апреле 2023 года книгу презентовали на международной книжной выставке-ярмарке «Eurasian Book Fair-2024» в Астане.

За этот роман Исокжон Нишонов был награждён Почётной грамотой.

В ходе встречи в библиотеке им. А.С. Пушкина он расскажет о содержании этой книги и своём новом произведении.

Дарья Штейн