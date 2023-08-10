Ко дню Абая
Семь фактов об Абае
Абай Кунанбайулы – гениальный сын казахской земли и личность глобального масштаба. Он оставил потомкам богатейшее наследие, которое является духовной опорой для нашего народа.
Представляем семь фактов об Абае:
- Самым первым поэтическим творением Абая является стихотворение «Кім екен деп келіп ем түйе қуған…». Ему тогда было всего 10 лет!
- При жизни Абай опубликовал только несколько своих стихотворений. Лишь после смерти поэта через пять лет, в 1909 году, в Санкт-Петербурге была впервые издана книга его произведений.
- По разным оценкам специалистов, которые незначительно отличаются друг от друга, Абай за свою жизнь создал около 170 стихов, 56 переводов, 45 слов назиданий, 3 поэмы.
- Абай создал и выдающиеся, ставшие поистине народными, музыкальные произведения. Он как композитор создал около двух десятков песен.
- Талант Абая как переводчика литературных произведений связан с именами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Бунина, Гёте, Шиллера, Байрона, Мицкевича, Дельвига и Полонского.
- Долгие годы жизни Абай выполнял миссию судьи и законодателя. Он трижды был волостным в 1886 году, в 1875–1877-х и 1893–1896 годах. В промежутках между этими сроками он много лет выполнял функции бия.
- Крупный музей, посвящённый жизни и творчеству Абая Кунанбаева, расположен в Лондоне, столице Великобритании.
Александра Исаева
По материалам электронных СМИ