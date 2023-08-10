Семь фактов об Абае

Абай Кунанбайулы – гениальный сын казахской земли и личность глобального масштаба. Он оставил потомкам богатейшее наследие, которое является духовной опорой для нашего народа.

Представляем семь фактов об Абае:

Самым первым поэтическим творением Абая является стихотворение «Кім екен деп келіп ем түйе қуған…». Ему тогда было всего 10 лет! При жизни Абай опубликовал только несколько своих стихотворений. Лишь после смерти поэта через пять лет, в 1909 году, в Санкт-Петербурге была впервые издана книга его произведений. По разным оценкам специалистов, которые незначительно отличаются друг от друга, Абай за свою жизнь создал около 170 стихов, 56 переводов, 45 слов назиданий, 3 поэмы. Абай создал и выдающиеся, ставшие поистине народными, музыкальные произведения. Он как композитор создал около двух десятков песен. Талант Абая как переводчика литературных произведений связан с именами Пушкина, Лермонтова, Крылова, Бунина, Гёте, Шиллера, Байрона, Мицкевича, Дельвига и Полонского. Долгие годы жизни Абай выполнял миссию судьи и законодателя. Он трижды был волостным в 1886 году, в 1875–1877-х и 1893–1896 годах. В промежутках между этими сроками он много лет выполнял функции бия. Крупный музей, посвящённый жизни и творчеству Абая Кунанбаева, расположен в Лондоне, столице Великобритании.

Александра Исаева

По материалам электронных СМИ