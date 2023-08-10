Чем важен для казахстанцев День Абая

День рождения Абая стал официальным праздником в Республике Казахстан с 2020 года.

Сегодня в Казахстане широко отмечают 178-летнюю годовщину со дня рождения великого казахского поэта, философа, музыканта, композитора и просветителя Абая Кунанбайулы.

На своей странице в социальных сетях с Днём Абая казахстанцев поздравил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю всех с Днём Абая! Великий поэт внёс огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал Глава государства.

И хотя День Абая не является выходным днём, в каждом городе, районе, отдалённом ауле люди стремятся почтить память великого основоположника и классика казахской письменной литературы.

Например, звезда мировой эстрады Димаш Кудайберген запустил челлендж по чтению отрывков из произведений Абая, который подхватили не только вдохновлённые его примером казахстанцы, но и многочисленные фанаты творчества казахстанского исполнителя в разных странах мира.

В творческой копилке Абая около 170 стихотворений и 56 переводов стихов и поэм русских и зарубежных авторов, чьи произведения были переведены на русский язык.

Абай писал собственные поэмы, а ещё он создал «Слова назидания», которые и сейчас служат настольной книгой по педагогике и воспитанию подрастающего поколения у большинства педагогов Казахстана.

Значительный вклад внёс Абай и в развитие казахского музыкального искусства. Написав более двух десятков мелодий и песен, которые навсегда вошли в историю казахского музыкального наследия. Его песни остаются популярны и в наши дни.

Памятники Абаю воздвигнуты не только в Казахстане, но и других странах мира, как дань уважения за огромный вклад в мировую культуру.

Екатерина Гуляева