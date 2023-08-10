Познавательная экскурсия

В Усть-Каменогорске проходят праздничные мероприятия, посвящённые 178-летию со дня рождения Абая Кунанбайулы.

В левобережном комплексе Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника сегодня многолюдно. Жители и гости областного центра собрались, чтобы отпраздновать важную для каждого казахстанца дату – День Абая.

Организаторы подготовили обширную культурную программу. Гостей ждала экскурсия по дому-музею Абая, развлекательная викторина, тематическая выставка, ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и другие мероприятия.

– Если вы заметили, в числе гостей много детей, это неслучайно, – отметила заместитель директора музея-заповедника по науке Гульжан Кашакукызы. – В своём творчестве Абай Кунанбайулы уделяет большое внимание формированию общечеловеческих ценностей, воспитанию молодёжи. Важно, чтобы бесценное наследие Абая передавалось из поколения в поколение.

Александра Исаева