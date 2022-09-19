Вкусный бизнес

Многодетная семья из Зайсанского района успешно развивает производство кумыса.

Жайнар Калиолла проживает с семьёй в селе Жарсу Кенсайского сельского округа Зайсанского района.

В 2021 году она прошла обучение по проекту «Бастау бизнес». В апреле 2022 года приняла участие в конкурсе на присуждение гранта и успешно защитила свой бизнес-проект по коневодству. Как итог, получила положительное решение комиссии и грант в размере 1 225 200 тенге.

В настоящее время Жайнар вместе с супругом Габдулом Есимхан закупили двух кобыл с жеребятами и реализуют вкусный и полезный напиток жителям и гостям Зайсанского района. Всего в их хозяйстве насчитывается семь дойных кобылиц. Пока супруги трудоустроили у себя одного человека. Но в дальнейшем намерены расширять и развивать бизнес.

Ерик Абитов

Зайсанский район