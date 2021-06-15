ВКТУ – центр интеллектуального притяжения

Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева с 63-летней историей успешно трансформируется в центр интеллектуального притяжения.

Задачи, поставленные перед ВКТУ, – готовить высококлассных специалистов для местной экономики, повышать интеллектуальный потенциал, привлекая талантливых ребят, ориентированных на учёбу в вузах региона.

Об успехах университета в науке и планах на будущее рассказал на площадке региональной службы коммуникаций ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов.

Прежде всего он подчеркнул, что сегодня государством создаются благоприятные условия для перехода на новый уровень развития системы высшего образования и науки РК.

В прошлом году вуз был преобразован в некоммерческое акционерное общество (НАО), приобретя тем самым академическую и управленческую свободу. Внедрённая в ВКТУ система управления соответствует международным стандартам.

– Шесть образовательных программ нашего университета имеют сертификат европейского качества (EUR-ACE). Это значит, что дипломы, выданные по таким специальностям, как автоматизация и управление, металлургия, геология и разведка месторождений полезных ископаемых, признаны на территории Европейского союза, – сообщил Жасулан Кудайбергенович.

Рейтинг Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» является одной из основных независимых оценок образовательных программ, так как учитывает важные для потребителей критерии – уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников.

– В рейтинге «Атамекен» наш вуз показывает лучшие интегральные результаты среди остальных университетов, – заявил Жасулан Шаймарданов. – Так, по результатам рейтинга 2020 года из общего количества образовательных программ университета, принявших участие в данном рейтинге, 52 процента входят в пятёрку лучших.

Внешняя оценка является важным свидетельством высокой конкурентоспособности образовательных программ, что обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников, который за последние три года стабильно держится на уровне 94 процентов.

– Хотел бы отметить, что нами проведён масштабный апгрейд учебной и научно-исследовательской инфраструктуры, необходимой для подготовки инженеров нового формата. Качество их подготовки для высокотехнологичного производства обеспечивается за счёт формирования единой модели практико-ориентированного обучения, которая реализуется в 14 отраслевых Центрах компетенции и трансфера технологии, в Центре превосходства в области металлургии и материаловедения, объединяющих деятельность 53 лабораторий. По итогам обучения формируется цифровой профиль достижений и компетенций выпускника, который помогает ему при трудоустройстве, – пояснил спикер.

В послевузовском уровне образования подготовка специалистов ведётся исключительно на примерах решения производственных и опытно-конструкторских задач конкретных предприятий и потребностей региональной экономики. Это, как правило, сложные междисциплинарные задачи, требующие объединения усилий нескольких центров компетенции, различных групп исследователей, что даёт возможность реализовать различные технологии: практический инжиниринг, командные образовательные технологии, проектный менеджмент, стартап и так далее.

– Например, АО «УМЗ» для поддержки технологических изменений в производственном цикле заказало для своих сотрудников две целевые магистерские образовательные программы: «Материалы для ядерной энергетики» и «Инновационные методы получения урановой продукции». Данные программы были реализованы совместно с ведущими вузами России. После окончания учёбы все 13 наших выпускников были трудоустроены, – отметил Жасулан Шаймарданов.

Сегодня 98 предприятий являются заказчиками междисциплинарных компетенций. В настоящее время подписано 65 договоров о сотрудничестве с базовыми промышленными предприятиями, а также университетами из ТОП-500, среди которых – Массачусетский технологический институт, Colorado School of Mines, Университет Бонна, Гамбургский университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Такое сотрудничество гарантирует высокий уровень конкурентоспособности выпускников университета на рынке труда.

– К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция снижения престижа инженерно-технического образования, – говорит спикер. – Для исправления этой ситуации университет реализует проект «Инженерные классы». Сейчас в школах региона создано 11 таких классов. Учащиеся 7, 8, 9 классов углублённо изучают робототехнику, физику и математику. В 10 – 11 классах школьники обучаются уже по университетской программе. Всё это время собирается их так называемый цифровой след и формируется профиль образовательных интересов абитуриента. Результаты его обучения учитываются при поступлении в вуз.

В талантливых инженерах, вышедших из стен ВКТУ, сегодня заинтересованы местные промышленные гиганты. К примеру, ребята, проходящие стажировку в ТОО «Казцинк», ТОО «KAZ Minerals», получают именные стипендии от предприятий. Вузом получен заказ на подготовку 250 инженеров по металлургии и обогащению от горнорудной компании АО «Шалкия Цинк ЛТД» (Кызылорда).

За последние пять лет по грантам областного акимата в техническом вузе обучились 919 студентов, по целевым заказам предприятий – 592 студента.

В новом учебном году предприятия, заинтересованные в талантливых студентах, могут выбрать один из предлагаемых вузом пакетов: «Стипендия от предприятия», «Стипендия от предприятия плюс участие предприятия в разработке образовательной программы, «Стипендия от предприятия, участие предприятия в разработке образовательной программы плюс трудоустройство.

– Благодаря сотрудничеству с предприятиями в вузе модернизирована научная инфраструктура, которая позволяет решать как задачи самого университета в подготовке кадров, так и выполнение научно-технических запросов предприятий. Затраты на закуп нового научно-производственного оборудования за последние четыре года составили более 1,7 млрд тенге, а доля нового оборудования достигла порядка 60 процентов. Именно на базе современного оборудования мирового уровня в университете и на предприятиях наши студенты, магистранты и докторанты получают каждый на своём уровне необходимые практические навыки и компетенции, в том числе и в области научных исследований, – отметил спикер.

Для интеграции вуза в мировое научное пространство реализуется совместный трёхлетний исследовательский проект с мировым лидером в области инженерного образования – Массачусетским технологическим институтом (MIT). В рамках проекта планируется создание на базе ВКТУ технологической платформы для мониторинга качества воздушной среды Усть-Каменогорска с использованием разработок MIT. С Горной школой Колорадо (Сolorado School of Mines) ведётся совместный проект «Разработка научно-методической основы прогнозирования и поиска месторождений критических металлов в пределах Казахстанской части Большого Алтая и Скалистых гор (штат Колорадо)».

ВКТУ имени Д. Серикбаева, решая научно-производственные задачи, гармонично присутствует в мировом научном пространстве, что подтверждается высокими позициями университета в глобальных рейтингах. В частности, университет удостоен трёх звезд QS в номинациях «Инновации», «Трудоустройство», «Качество образования». В рейтинге Green Metric Rankingof World Universities в прошлом году вуз принял участие впервые и занял 152 место среди 912 мировых университетов, став самым «зелёным» университетом в СНГ.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКТУ