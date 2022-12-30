ВКО – один из лидеров по числу договоров ГЧП

Восточно-Казахстанская область является одним из лидеров среди регионов Казахстана по количеству заключённых договоров государственно-частного партнерства и концессии. Проекты, реализуемые по данному принципу, существенно снижают нагрузку на бюджет, позволяя улучшать социальные условия граждан, а также обеспечивать комфортную и безопасную среду в регионе.

— В целях снижения на бюджет инвестиционной нагрузки на различных стадиях от планирования до реализации находится 147 проектов ГЧП на 82,5 млрд тенге, из них заключены договоры по 114 проектам на 35 млрд тенге. Уже внедрены системы «Сергек» и электронного билетирования общественного транспорта, не требующие выплат из бюджета, 4 детских сада на 865 мест, детский пришкольный лагерь, модернизирована 41 школьная столовая. В перспективе завершение котельной в п. Глубокое, строительство 5 детских садов в г. Усть-Каменогорск, — сообщил первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Как известно, область активно сотрудничает с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Заключены договоры по 5 проектам на 23 млрд тенге по водоснабжению, теплоснабжению, уличному освещению и переработке твердо-бытовых отходов. «Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве по модернизации теплоснабжения городов и крупных районных центров. Нам необходимы современные технологии по энергосбережению и управлению процессами», — добавил спикер. Так, планируется дополнительно провести работы по охвату уличным освещением (установка более 10 тыс. светоточек) в областном центре, 5 моно- и малых 6 городах (Риддер, Алтай, Серебрянск, Зайсан, Шемонаиха), а также 12 сельских населённых пунктах (включая бывшие районные центры Маркаколь, Катон-Карагай, Таврическое и Бозанбай).