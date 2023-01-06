Провожая Год тигра…

Хотелось бы вспомнить, что происходило в эти двенадцать месяцев ушедшего года под знаком Тигра по восточному календарю, наиболее объективно отражающее характер этого удивительного животного. Теперь уже с полной определённостью можно сказать, что самым главным символом 2022 года стал стремительный бег времени.

Ещё мы вынуждены признать, что вместе с этим необходимо отметить столь же стремительную смену событий, каких ещё не было прежде. Возможно, так быстро и неумолимо не менялись ни наша жизнь, ни общество, ни люди, находящиеся рядом. Под знаком необратимых перемен мы готовимся забрать с собой в будущее то, что будет остро востребовано в складывающейся ситуации. Это позитивный настрой, стремление идти в ногу, то есть успевать за стремительным ходом времени, быть на одной волне со своим поколением, верить, надеяться на лучшее.

Обращение к восточному календарю, да и в целом заинтересованный, пристрастный взгляд на Восток, для многих является не просто данью неизбежно преходящей моде или сиюминутной экономической конъюнктуре. Хотя и в этом есть определённый смысл, поскольку символ 2022 года с давних пор используется для характеристики подъёма и процветания экономики восточных стран, так называемых азиатских драконов, тигров, барсов и так далее. Даже в мире спорта, в альпинизме для наиболее выдающихся восходителей учреждён титул снежного барса – властителя горных вершин.

Всё это в какой-то мере проецируется и на Восточный Казахстан, являющийся удивительной частью огромной по своей территории и разнообразию регионов республики. Наша область отличается ещё и тем, что именно тут, в заповедных краях и заоблачных горах, водится несомненное чудо природы – снежный барс. Он тоже, кстати, является одним из символов государства, изображаемый крылатым.

Логичная логистика

Проникновение во все сферы жизни современных и, в первую очередь, цифровых технологий, делает довольно популярным термины перезагрузка, переформатирование. В секторе реальной экономики Восточного Казахстана это выражается в повышенном внимании к инфраструктуре и связанными с ней проектами. Это международный и глобальный тренд, потому как во всём мире происходит коренная перестройка логистики, прокладка совершенно новых маршрутов для импорта и экспорта сырья, товаров. То же самое, только в других масштабах, наблюдается на уровне отдельных государств и конкретных регионов.

В Восточном Казахстане одним из значимых проектов сейчас является строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Он возводится в рамках поручений Главы государства по развитию приграничных территорий и, по общему мнению, станет стимулом к возрождению края.

Руководством области рассмотрены реальные планы обустройства альтернативной автомобильной дороги в сторону горняцкого Риддера в целях развития, наряду с мощной горнодобывающей отраслью, и сферы туризма. В то же время большой потенциал в этом направлении есть в районе Алтай, где точкой роста определено побережье Бухтарминского водохранилища.

Для этого необходимо также поработать над совершенствованием инфраструктуры и, главным образом, автомобильных дорог и развязок. В этом случае проекты нацелены на мультипликативный эффект, учитывая географическое месторасположение, где пролегают транзитные пути в Катон-Карагайский район, тоже представляющий собой туристический Клондайк.

Только за последнее время там построено и введено в строй, реконструировано несколько баз, предназначенных не только для летнего, но и зимнего отдыха туристов. В этом отношении в развитии необходимой инфраструктуры катонкарагайцы сделали большой и серьёзный шаг вперёд. Теперь же можно помечтать и о возрождении внутренних рейсов малой авиации, для чего опять нужна соответствующая инфраструктура, местные аэропорты.

До недавних пор в коренном обновлении остро нуждались воздушные гавани Усть-Каменогорска, Семея для увеличения потока туристов, гостей, подъёма уровня авиационного сообщения и одновременно сервиса. Были в связи с ремонтом неудобства для пассажиров, но теперь всё это в прошлом, а время подтвердило верность курса.

Туристический продукт, особенно в сфере экотуризма, сельского, археологического, медицинского, культурного, другого туризма можно отнести к категории несырьевого сектора экономики Восточного Казахстана. Именно на этом основан туристический бизнес известных стран, где успешно производится монетизация туристических услуг даже на скудном фоне песчаных барханов, верблюдов.

В отличие от них, в нашем регионе имеется всё, что по крупицам разбросано во всех вместе взятых туристических державах, кроме сервиса. Это говорит в пользу потенциала въездного туризма в ВКО и необходимости его раскрытия в интересах населения.

В активе креатив

Рассказывая о выгодах непроизводственной, несырьевой сферы экономики, отметим, что сейчас на ведущие позиции выходит так называемая креативная индустрия. Её вклад не измеряется конкретно материальными, вещественными категориями, однако отрицать или просто обойтись без неё становится абсолютно невозможно. IT-технологии так или иначе сопровождают нас на каждом шагу, в любой нише повседневной жизнедеятельности и реальной экономики.

Иногда бывают недооценённые проекты, значимость которых не только становится очевидной по истечении времени, но и познаётся в сравнении. В Восточном Казахстане с подачи руководства области созданы IT-классы, кабинеты роботизации во всех школах городов, районов, сёл региона.

Если старшее поколение в детстве испытывало некоторый дефицит разных игрушек, то сейчас в них нет недостатка у современной детворы. Да и назвать их игрушками тоже нельзя, поскольку в руках потенциальных вундеркиндов находятся реальные инструменты многоцелевого назначения.

Это существенно влияет на оперативную профориентацию и ранний выбор жизненного пути, приобщение к миру взрослых. С другой стороны, важно, чтобы они не лишали молодую поросль настоящего детства, а умная оргтехника не отнимала шансы мыслить самостоятельно, творчески и не перекладывать решение жизненных задач на машины.

Реальный сектор

В завершающем квартале нынешнего года Восточный Казахстан неоднократно называли в числе регионов РК, которые показывают устойчивый рост по основным показателям социально-экономического развития. Об этом было сказано на заседании Правительства РК по итогам работы за отчётный период 2022 года. Динамика развития экономики и социальной сферы ВКО по всем показателям отмечена во время рабочей поездки главы Правительства в Восточно-Казахстанскую область в четвёртом квартале.

Всё это является хорошим заделом для продолжения работы над перспективными проектами в 2023 году. Основу экономики региона составляют, конечно же, базовые отрасли. Это горнодобывающая промышленность, металлургия, обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство. Заметен вклад малого, среднего бизнеса, сферы услуг.

В промышленно развитом регионе всегда кажутся привычными проекты ведущих предприятий, известных не только в республике, но и за рубежом. Сегодня вопросы энергетики, точнее энергоносителей, остро волнуют даже самые передовые страны мира. В этой связи, наверное, ещё предстоит по достоинству оценить выход металлургов АО «УМЗ» на международный рынок с новой продукцией. У Казахстана благодаря подобным проектам есть немало конкурентных преимуществ, призванных обеспечивать как своё место на мировом рынке, так и за счёт экономического эффекта повышать качество жизни населения.

В сфере переработки сельскохозяйственного сырья тоже намечается серьёзный прорыв. В селе Предгорном находится крупнейший завод по переработке маслосемян, производству растительного масла. Готовая продукция также востребована на рынках соседних государств, в числе которых признанные «азиатские драконы и тигры».

Попрощавшись с Годом тигра, передавшего эстафету хозяйственному и вполне практичному Кролику, хочется пожелать, чтобы сохранилась преемственность и конкурентоспособность во всех сферах экономики и жизни.

Таир Сапаргалиев

Коллаж Анны Ерёминой