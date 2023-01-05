Когда каждый год – Год детей

Накануне Нового года в Управлении образования ВКО подвели итоги Года детей.

До 2025 года в области будет построено 20 новых школ. В течение 2022 года в городах и районах региона прошли сотни форумов, конкурсов, фестивалей, семинаров и тренингов, направленных на решение вопросов безопасности и защиты прав детей, на развитие их творческого и интеллектуального потенциала, на поддержку одарённых детей и детей с особыми образовательными потребностями.

Напомним, уходящий год Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева был объявлен Годом детей, и на республиканском уровне Правительство Казахстана разработало и приняло план, включающий в себя 129 крупных мероприятий по восьми основным разделам. На его основе был разработан региональный план Года детей в ВКО.

– Защита прав детей, обеспечение качественного образования, возможность расширения дополнительного образования, культивирование семейных и нравственно-духовных ценностей – вот основные направления, которые охватывались в рамках празднования Года детей. При этом пристальное внимание уделялось детям с особыми образовательными потребностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также среди приоритетных задач – развитие инфраструктуры для детей и индустрии детства, безопасность детей и комфортные условия их развития, – отметила в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций ВКО руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышёва.

Все крупнейшие проекты области, реализованные в Год детей, были поддержаны или инициированы акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым и обеспечены финансированием из средств областного бюджета.

– Недавно глава региона встречался с одарёнными школьниками и студентами, где отметил лучших из лучших. 34 победителя олимпиад и проектов получили дипломы акима области и сертификаты на 100 тысяч тенге. Ещё 32 победителя республиканских чемпионатов получили ноутбуки. А призёры регионального IT-фестиваля, авторы 13 лучших стартап-проектов, получили гранты акима области на сумму 13 млн тенге. В целом, за последние три года в области уже 39 школьников награждены грантами на сумму 39 млн тенге, – рассказала Инесса Чернышёва.

Доброты много не бывает

Год детей в ВКО был насыщен множеством благотворительных акций и мероприятий, большинство из которых направлены на поддержку детей из социально уязвимых слоёв населения. Это дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Одним из крупнейших мероприятий года в этом направлении стала благотворительная акция «От сердца к сердцу», в ходе которой исполнены пожелания 6794 ребят.

Оказывается поддержка детям и из фонда всеобуча. В Восточном Казахстане из более чем 95 тыс. школьников свыше 21 тысячи ребят получают различные формы материальной помощи. Им предоставляются бесплатное питание в школьных столовых, бесплатный проезд в общественном транспорте, школьная форма и зимняя обувь, путёвки в летние лагеря. 2400 ребят ВКО бесплатно посещают детские сады. На эти цели из бюджета области выделено 1,9 млрд тенге, в том числе 670 млн тенге – на пошив школьной формы и приобретение зимней обуви.

Ещё одна крупная благотворительная акция – «Дорога в школу», ставшая в Казахстане уже традиционной. При поддержке предпринимателей и меценатов Восточно-Казахстанской области к новому учебному году собрано более 50 млн тенге, на которые приобретены школьные принадлежности для 6415 учеников.

Дом для каждого ребёнка

Из года в год в области отмечается сокращение количества детей, воспитывающихся в государственных интернатных учреждениях и детских домах. На сегодняшний день их количество составляет 376 человек, что на 292 ребёнка меньше, чем годом раньше. В целом же в ВКО насчитывается 1380 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это на 743 ребенка меньше по сравнению с 2021 годом. Из них 1004 ребёнка воспитываются в семьях на правах опеки или патронатного воспитания.

– В течение 2022 года были выявлены и поставлены на первичный учёт в республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 186 несовершеннолетних. Из них 123 ребёнка уже переданы под опеку в семьи восточноказахстанцев. Ещё шесть ребят находятся в семьях на патронатном воспитании.

Комфортные школы

По словам Инессы Чернышёвой, до 2025 года в Восточно-Казахстанской области будет построено 20 новых школ на 7470 мест. Это полностью покроет имеющийся на сегодняшний день дефицит ученических мест в регионе.

В рамках реализации национального проекта «Комфортная школа», инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, будут построены 10 школ на 4200 мест. Уже в 2023 году стартует строительство сразу семи школ, две из которых – в Усть-Каменогорске.

В 2022 году в ВКО распахнули свои двери две новые школы в Риддере на 600 мест и в Курчумском районе на 50 мест. Кроме того, была открыта специализированная школа-детский сад на 111 мест для детей с особыми образовательными потребностями, из которых 72 места – для посещения детского сада и 39 – для школы. Они предназначены для обучения и воспитания детей с особыми потребностями, в частности с аутизмом. В Год детей открыты ещё два частных детских сада с казахским языком обучения на 80 и 144 места.

Уникальные проекты

– В области особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями. Ещё в 2016 году в Усть-Каменогорске по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова был открыт единственный в Казахстане интернат «Ақ ниет», ставший за это время образцом социализации и профориентации детей и подростков, нуждающихся в особых образовательных услугах, – отметила Инесса Чернышёва.

Как рассказала директор школы-интерната «Ақ ниет» Светлана Кривицкая, здесь получают образование и воспитание ребята с нарушениями двигательного аппарата, слуха и речи с сохранным интеллектом. В школе-интернате созданы все условия для их обучения и жизни: классы с малым количеством учащихся, доступная безбарьерная среда и постоянная психолого-педагогическая поддержка таких специалистов, как логопед, дефектолог, психолог, тифлосурдопереводчик и многих других.

Успехи этого образовательного учреждения налицо. Уже никого не удивляет, когда ребята, окончившие курс начальной школы в интернате «Ақ ниет», успешно продолжают обучение в обычных средних общеобразовательных школах. В этом году 13 выпускников 9 класса поступили в колледжи Усть-Каменогорска на различные специальности, среди которых зубной техник, техник-программист, учитель начальных классов и так далее.

– В школе разработана особая образовательная программа, сочетающая в себе не только занятия по общеобразовательным предметам, но и профориентационную работу с учащимися. Одно из направлений деятельности – это организация курсовой и предпрофильной подготовки с колледжами для учащихся 9 и 11 классов. К нам регулярно приходят преподаватели колледжей Усть-Каменогорска, чтобы провести базовые уроки по таким специальностям, как бухгалтерский учёт и аудит, вычислительная техника и другим, что во многом влияет на окончательный выбор будущей профессии у наших выпускников, – дополнила Светлана Кривицкая.

По её словам, с 2017 года на базе интерната «Ақ ниет» работает единственный в своём роде школьный центр компетенций, где делается упор на развитие инженерного мышления. Для этого созданы условия для занятий IT-технологиями. Кстати, в 2022 году группа ребят из интерната «Ақ ниет» на региональном фестивале IT-технологий выиграла грант в размере 916 тыс. тенге за свой проект по монтажу автоматической сигнализации.

– За шесть лет работы школы-интерната мы видим реальные положительные результаты в обучении и профориентировании ребят в условиях инклюзивного образования. Это даёт каждому нашему выпускнику реальный шанс для улучшения качества их жизни, – считает Светлана Кривицкая.

На защите прав детей

В Год детей в Казахстане была введена новая должность – региональный уполномоченный по правам ребёнка. В Восточно-Казахстанской области им стала магистр юриспруденции и известный общественный деятель в Усть-Каменогорске Аксана Каленова. По её словам, региональный уполномоченный по правам ребенка – это не государственная должность, а скорее общественный институт, призванный улучшить положение детей. С одной стороны, региональный уполномоченный будет работать над решением системных вопросов и проблем, связанных с безопасностью детей, защитой их прав, с другой – по индивидуальным обращениям граждан, родителей и несовершеннолетних детей, по каждому конкретному случаю.

– В Казахстане введено понятие индекса благополучия ребёнка. И в ВКО, судя по данным проведённого анализа, есть к чему стремиться и над чем работать в этом направлении. Прежде всего, это касается вопросов обеспечения безопасности детей и подростков, – сообщила Аксана Каленова.

Если же говорить об индивидуальных обращениях, то, несмотря на то, что институт региональных уполномоченных введён в июле прошлого года, обращений поступило немало. И это были совсем непростые дела, которые удалось решить при помощи управления образования и правоохранительных органов.

– Я вижу этот общественный институт как определённый мостик между гражданами и органами государственного управления, – отметила Аксана Каленова. – Думаю, что одна из задач регионального уполномоченного по правам ребёнка – приложить все усилия по созданию условий для эффективной работы по взаимодействию государственных органов и общественных организаций, направленной за улучшение благополучия ребёнка, на защиту его прав.

В ходе брифинга Аксана Каленова предложила обращаться по всем имеющимся вопросам, связанным с защитой прав детей и их безопасностью, по телефону +7 705-661-41-21 или по адресу: Усть-Каменогорск, ул. Астана, д. 4, офис 1.

Право на жизнь

В современном мире одной из важнейших стала задача защиты душевного здоровья детей, их эмоционального состояния. Огромные нагрузки в школе, активные занятия в кружках и спортивных секциях перегружают ребёнка и нередко становятся причинами стресса. Однако чаще всего эмоциональное потрясение ребёнок получает в семье из-за нездоровой обстановки или постоянных конфликтов между родителями или детей с родителями.

К счастью, работа психологов даёт свои положительные результаты. Уже в 2022 году удалось сократить количество попыток суицида среди подростков на 44 случая. Тем не менее, было зарегистрировано 8 фактов попытки суицида, два из которых завершились трагически.

Для работы с подростками, находящимися в тревожном психо-эмоциональном состоянии, и их родителями в Усть-Каменогорске при Дворце школьников работает городская специальная психологическая служба, которую возглавляет заместитель директора по профилю социально-психологической службы КГУ «Дворец творчества школьников» Лилия Куземко. По её словам, в их центр ежегодно поступает от 1600 до 1800 обращений граждан городов и районов ВКО, нуждающихся в профессиональной помощи психологов.

– За последние годы в 2,5 раза увеличилось количество несовершеннолетних, которые имеют суицидальные мысли и даже планы. Чаще всего причиной такого состояния становятся проблемы семейного характера, конфликты с родителями, взаимоотношения в школе. Все эти ребята и их родители прошли соответствующий курс, получили необходимую помощь. Ни один из них не дошёл до совершения попытки покончить с жизнью благодаря тому, что странное поведение детей было своевременно замечено и оказана необходимая помощь, – говорит Лилия Куземко.

Специалисты городской специальной психологической службы проводят и групповую профилактическую работу с детьми и молодёжью, а также их родителями. Только в этом году было проведено 935 мероприятий с охватом более 18 тысяч человек. Во время форумов и встреч, бесед и семинаров говорили о таких важнейших вопросах, как половая неприкосновенность, безопасность детей, интернет-безопасность, нарушение коммуникаций, построение личностных отношений и другие.

Огромное внимание уделяется роли родителей в жизни ребёнка. Ещё в 2019 году в ВКО был дан старт пилотному проекту «Осознанное родительство», который в Год детей получил широкое распространение, а с 2023 года будет внедряться во многих регионах республики.

По словам Лилии Куземко, этот проект позволяет сформировать у родителей практические навыки поведения в непростых жизненных ситуациях. Обучение помогает взрослым вовремя заметить странное поведение детей, их закрытость, нежелание учиться, общаться со сверстниками. Успешные родители могут предпринять конкретные действия, чтобы ситуация в семье, в школе, в социуме для их ребёнка изменилась к лучшему.

В рамках проекта «Осознанное родительство» было проведено два крупных форума для родительской общественности. Один из них поднимал вопросы безопасности детей и взаимодействия родителей с подростком, другой готовил родителей к различным непростым жизненным ситуациям. К примеру, как вести себя, если столкнулся с ранней беременностью, жестоким обращением по отношению к своему ребёнку, заметил у него интернет-зависимость и многое другое.

– Задача педагогов – помочь родителям стать успешными не только на работе, но и в семье, – подчеркнула Лилия Куземко.

Подводя итоги Года детей, Инесса Чернышёва отметила, что для педагогов каждый год – это Год детей, потому что именно им поручено заниматься вопросами воспитания и обучения подрастающего поколения.

– В Год детей дан старт многим интересным прорывным проектам. Их реализация будет продолжена в будущем, – подчеркнула Инесса Чернышёва.

Екатерина Гуляева