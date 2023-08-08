Виза не нужна

Правительства Казахстана и Китайской Народной Республики утвердили соглашение о безвизовом режиме.

Напомним, разговор об этом шёл в ходе саммита «Центральная Азия – Китай». И вот Постановлением Правительства РК от 26 июля 2023 года утверждено соглашение стран о взаимном освобождении от визовых требований.

Граждане освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных визитов, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

— паспорт гражданина РК;

— свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами Китая являются:

— полуслужебный паспорт гражданина КНР;

— обычный паспорт гражданина КНР;

— временный проездной документ КНР.

Указывается, что каждая из договаривающихся сторон имеет право временно, частично или полностью приостановить действие соглашения в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здравоохранения посредством письменного уведомления по дипломатическим каналам другой договаривающейся стороны.

В таком случае действие соглашения приостанавливается по истечении 30 календарных дней с даты получения такого уведомления. Договаривающиеся стороны согласовывают дату временного, частичного или полного возобновления действия настоящего Соглашения по дипломатическим каналам.

Мария Симонова