Внесли уточнение

Депутаты маслихата Восточно-Казахстанской области внесли изменения в главный финансовый документ региона.

Изменения в бюджете обсудили на внеочередной VIII сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата.

– Основанием для уточнения областного бюджета на 2023 год послужила необходимость решения актуальных вопросов региона путём перераспределения средств между администраторами областных бюджетных программ на приоритетные направления, – пояснил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Фархад Бельбеев.

К примеру, из-за роста стоимости проведения вакцинации сельхозживотных в отрасли сельского хозяйства предусмотрено дополнительное выделение 63,8 миллиона тенге на проведение противоэпизоотических мероприятий. На пополнение регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров – 200 миллионов тенге.

Также предполагается дополнительное субсидирование убытков перевозчиков, связанных с пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам в Усть-Каменогорске и автобусным межрайонным (междугородним) сообщениям. По информации руководителя управления, на это предусмотрено 250 млн тенге и 217,4 млн тенге соответственно.

Изменения коснулись и других важных направлений, в их числе – социальная сфера, образование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, культура и спорт.

Александра Исаева