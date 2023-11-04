Укрепляя единство

В Астане под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прошёл X саммит Организации тюркских государств, сообщает Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев с особой теплотой встретил глав государств, прибывших в Казахстан – родной очаг тюркских народов – для участия в совещании высокого уровня. Президент обратил внимание на то, что созданный по инициативе Казахстана Совет сотрудничества тюркоязычных государств сегодня стал полноценной международной организацией.

– Был одобрен документ под названием «Перспективы тюркского мира – 2040». Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей Организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии Организации тюркских государств и заявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом «Тюркская эпоха!», или «TURKTIME!».

Данная аббревиатура отражает восемь приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание: традиции (Traditions), унификацию (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиацию (Mediation) и энергию (Energy). В своём выступлении Глава государства отдельно остановился на каждом из этих приоритетов.

Также лидер Казахстана призвал глав тюркских государств к единству. Обращая внимание на важность сплочения в противодействии вызовам и угрозам, оказания взаимной поддержки и принятия совместных эффективных мер, он отметил, что всё это способствует процветанию тюркского мира и укреплению единства стран.

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