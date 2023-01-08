Вирус сдаёт позиции

Какая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции складывается в Восточно-Казахстанской области?

Тема коронавирусной инфекции хоть и не возглавляет рейтинг самых обсуждаемых, но продолжает оставаться актуальной. В стране ежедневно фиксируются новые случаи заболевания, при этом их количество то возрастает, то идёт на спад.

На сайтах профильных ведомств регулярно обновляются статистические данные по количеству заболевших COVID-19. Так, по информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в первые сутки наступившего года был зарегистрирован 181 случай, в последующие дни показатели заметно снизились. Однако пятого января был зафиксирован суточный рост заболеваемости – 115 новых случаев. При этом днём ранее количество казахстанцев с положительным результатом анализа на COVID-19 составляло 87 человек.

На шестое января лечение продолжают получать 2589 человек, из них в стационарах находится 283 пациента, на амбулаторном лечении – 2306 пациентов.

Из числа заболевших 12 человек в тяжёлом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких – три.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Восточно-Казахстанской области стабильная. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, с первого июля 2022 года по третье января 2023 года в регионе зарегистрировано 1385 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель на 100 тысяч населения составил 193,2. Из них 1325 случаев, или 95,7 процента, с клиническими симптомами и 60 случаев, или 4,3 процента, бессимптомной формы.

Стоит отметить, что за этот период не было зарегистрировано случаев пневмонии с признаками COVID-19.

За сутки, на третье января, зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции COVID-19 симптомной формы в Усть-Каменогорске. Темп прироста в Восточно-Казахстанской области составил 0,07 процента. Общий процент занятости коечного фонда составляет 2,8 процента.

За сутки новых очагов и контактных не выявлено. Всего на контроле остаются 49 очагов инфекции и девять контактных лиц.

В связи с выздоровлением из инфекционного стационара выписаны 62 пациента, выздоровели 1254 человека, находившиеся на амбулаторном лечении. Общее количество выздоровевших составляет 1296 пациентов.

Специалисты по прежнему утверждают, что самым надёжным способом защиты от этой коварной инфекции яляется иммунизация. Так, по данным Министерства здравоохранения РК, первым компонентом провакцинирован 1 032 591 восточноказахстанец, второй компонент получили 1 026 207 жителей региона.

Всего по республике первым компонентом провакцинировано 10 856 017 человек, вторым – 10 627 089. Ревакцинировано 5 733 239 казахстанцев.

Очевидно, что COVID-19 сдаёт позиции. Однако необходимо соблюдать элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. Наше здоровье – в наших руках.

Александра Исаева