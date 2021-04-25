Видения в лабиринте времени

Необычные картины казахстанского художника Амандоса Аканаева пополнили фонд Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Двенадцать работ известного казахстанского художника Амандоса Аканаева были переданы в дар музею Президентом общественного фонда «Женщины Степи – Дала Арулары», заслуженным деятелем Республики Казахстан Розой Жусуповой. Деятельность этого фонда направлена на популяризацию и пропаганду искусства казахстанских художников.

– В дар музею были переданы работы, созданные выдающимся мастером Амандосом Аканаевым в художественном проекте «Таранды Великого Эля», – отмечает исполняющая обязанности заведующей сектором экскурсионного обслуживания Любовь Чалдыбаева. – Они стали гордостью музейного собрания.

Амандос Аканаев окончил Алматинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. Является членом Академии художеств РК Международной ассоциации искусствоведов и критиков при ЮНЕСКО. Лауреат Государственной премии РК в области литературы и искусства, награждён многочисленными грамотами, премиями Союза художников РК.

Талантливый художник создал неповторимый и оригинальный стиль «неотрадиционализм» и технологию рельефной живописи, синтезировав станковые традиции искусства Европы с монументальной пластикой художественного наследия номадов Азии. Работы Амандоса Аканаева находятся в крупнейших музеях мира и в частных коллекциях. А теперь – и в нашей области.

Его художественная летопись необычна – в некоторых работах задействованы даже сами полотна – они, наряду с красками и рельефными фигурами, дополняют картину. Например, листья, выполненные из металла, могут «выходить» за границы картины, холст может иметь разные уровни высоты, а может быть с декоративными дырами. Мастер работает в технике рельефной живописи с использованием таких материалов, как металл, текстиль, дерево. Но всё это только дополняет произведение.

Работы Амандоса Аканаева необычно ёмки по содержанию, а рельефная живопись художника помогает лучше воспринять и глубже осмыслить тюркские мотивы и мифы через оригинальную призму взгляда автора.

– Известный в Казахстане художественный критик Лаура Уразбекова отмечает: «В своих работах Амандос Аканаев, как баксы – шаман, предаётся культу памяти, культуре воспоминания. Картина за картиной – пурпурно-красные, оливково-зелёные, бирюзово-чёрные видения в лабиринте времени…», – говорит Любовь Чалдыбаева. – Творчество Амандоса Аканаева широко известно в Центральной Азии и далеко за её пределами. Мир его картин – это грандиозная художественная летопись культуры кочевой Азии, представленная в цвете и образах.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева