Вербовка в онлайн-формате

Интернет открывает для людей широкий доступ к свободному получению и распространению научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. Не упускают возможности воспользоваться этим и вербовщики деструктивных религиозных течений.

На первый взгляд, безобидная переписка в Интернете с незнакомым человеком, который почему-то понимает тебя лучше родных и друзей. В голове мысли: «Ты нашёл родственную душу». Впоследствии оказывается, что человек попал под влияние деструктивных религиозных течений…

К сожалению, в век информационных технологий такие истории не редкость. Возможности Всемирной паутины позволяют опытным вербовщикам манипулировать обычными людьми на расстоянии и вовлекать их в религиозные экстремистские организации.

– Лидеры и идеологи деструктивных религиозных течений международных террористических организаций преподносят священные для людей книги так, как выгодно им, – рассказал заведующий отделом мониторинга блогерской и контрпропагандистской работы в интернет-пространстве Центра изучения проблем религий Восточно-Казахстанской области Ерсин Кожанжаров. – Те, кто начинают интересоваться информацией из сомнительных источников, рискуют попасть под влияние религиозных деструктивных течений и сект. Известны случаи, когда молодёжь получала религиозное онлайн-образование через псевдорелигиозные источники.

Чаще всего на уловки псевдорелигиоведов попадается молодёжь от 15 до 35 лет. К слову, именно эта возрастная категория и является активным пользователем социальных сетей. Публикуя большое количество информации личного характера, они предоставляют вербовщикам возможность узнать их слабые места и войти в доверие. Цель – сделать человека уязвимым, зависимым, заставить усомниться в своём мировоззрении и жизненных принципах.

Ещё один метод бесконтактной вербовки – распространение в социальных сетях недостоверной религиозной информации. Пользователи подписываются на различные сообщества и группы, порой не подразумевая, что в них идёт скрытая вербовка и контент противоречит традиционным канонам религий. В ненавязчивой форме они изучают информацию и делятся ей со своими друзьями.

– Были случаи, когда пользователи размещали у себя на страницах материалы, не зная, что они запрещены законодательством. За это их привлекли к административной ответственности, – поделился Ерсин Кожанжаров. – Для предотвращения таких правонарушений наш отдел ведёт разъяснительную работу с населением, мониторинг подобных групп в социальных сетях, рассылает пользователям письма с рекомендациями об отписке от них. Нужно осознавать, что даже если у аккаунта в подписчиках более миллиона человек, это не даёт гарантии, что он компетентен в вопросах религии. Бывает и так, что пользователь вступил в одну группу, а со временем страницу продали и в ней поменялась тематика… на псевдорелигиозную.

Как уберечь себя от сомнительной религиозной информации и вовлечения в деятельность деструктивных течений? В первую очередь необходимо подходить к ней критически, анализировать и проверять на достоверность, а любую информацию по вопросам религии нужно получать у представителей официального духовенства или специалистов уполномоченных государственных органов в сфере религии.

Людям нужно быть ответственными за свой выбор и свою жизнь. Стоит помнить, что за распространение деструктивной информации законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Незнание закона, как известно, не освобождает от неё, поэтому прежде, чем делиться с кем-то данными, стоит проверить их на достоверность. Только самоанализ и опора на традиционные религиозные ценности уберегут от влияния секты или деструктивного течения.

Татьяна Кравченко