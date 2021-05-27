Фактор духовной безопасности

В регионе продолжают свою работу информационно-разъяснительные группы по разъяснению государственной политики в сфере религии.

В действующем законодательстве по вопросам религии отражены аспекты религиозной деятельности. Вместе с тем, в связи с новыми тенденциями и развитием общества возникают проблемные вопросы в сфере религии, в связи с чем возникает необходимость в обучении членов информационно-разъяснительных групп, которые информируют население об актуальных вопросах в данном направлении.

«В действующем законодательстве по вопросам религии отражены аспекты религиозной деятельности. Вместе с тем, в связи с новыми тенденциями и развитием общества возникают проблемные вопросы в сфере религии, в связи с чем возникает необходимость в обучении членов информационно-разъяснительных групп».

В Усть-Каменогорске состоялся областной семинар, на котором были обсуждены вопросы разработки новых форм и методов противодействия деструктивным религиозным течениям, усиления взаимодействия местных исполнительных органов с религиозными объединениями по профилактической работе. В семинаре приняли участие члены республиканской информационно-разъяснительной группы.

Профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, кандидат юридических наук Какимжан Бишманов выступил с лекцией для членов городских и районных информационно-разъяснительных групп, участвовавших в работе лекции в онлайн-режиме. По словам учёного, большое значение имеет профилактика угроз, формирование у граждан страны иммунитета к радикальной религиозной идеологии.

– В действующем законодательстве по вопросам религии отражены аспекты религиозной деятельности. Вместе с тем, в связи с новыми тенденциями и развитием общества возникают проблемные вопросы в сфере религии, в связи с чем возникает необходимость в обучении членов информационно-разъяснительных групп, которые информируют население об актуальных вопросах в данном направлении. Проводимое совещание – один из этапов системной работы в этом направлении, – отметил лектор.

Эксперт в сфере религии Дулат Жакиянов, принявший участие в семинаре в онлайн-режиме, разъяснил членам ИРГ о том, как необходимо организовать информационно-разъяснительную работу с целевыми группами населения.

В свою очередь заведующая кафедрой культурологии и религиоведения Казахского национального университета имени аль-Фараби Айнур Курманалиева рассказала о важности религиозного образования в профилактике экстремизма и терроризма.

Координатор интернет-портала KAZISLAM Жарас Акан поделился с участниками семинара новыми методами проведения информационно-разъяснительной работы посредством социальных сетей.

По заказу областного Управления по делам религий