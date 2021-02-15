Согласие и стабильность

Заместитель председателя Комитета по делам религий Ануар Хатиев провёл онлайн-встречу с руководством и сотрудниками Управления по делам религий ВКО и ТОО «Центр исследования проблем религий ВКО».

В ходе встречи обсуждены результаты работы за 2020 год и планы на 2021 год. Ануар Хатиев отметил положительные показатели, достигнутые Управлением по делам религий ВКО по трём ключевым направлениям деятельности: информационно-разъяснительная работа, профилактика религиозного экстремизма в интернет-пространстве и реабилитационная работа.

Он подчеркнул, что результатами совместной работы в этом году должен стать 70-процентный охват граждан по направлению реабилитационной и информационно-разъяснительной работы.

Также в качестве спикера на встрече выступил руководитель Управления правоприменительной практики в сфере религиозной деятельности Б. Манетов. Он разъяснил основные подходы совершенствования административной практики в сфере религии на местах.

Особое внимание заместитель председателя Комитета по делам религий уделил продвижению принципов светскости среди населения, обеспечению межконфессионального согласия и стабильности в религиозной сфере.

Вместе с тем сотрудники Комитета ответили на ряд актуальных вопросов, связанных с проведением мониторинга религиозной ситуации, информационно-разъяснительной и реабилитационной работы, а также обменялись мнениями и предложениями по совершенствованию реализации государственной политики в сфере религии.