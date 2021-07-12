Важная отрасль

Депутаты областного центра считают, что сельское хозяйство региона должно всегда быть в центре внимания.

В рамках проекта Antikor.LIVE состоялся прямой эфир с участием депутата Усть-Каменогорского городского маслихата VII созыва Хуанбая Аскерхана.

В ходе эфира обсуждены вопросы в области аграрной политики и сельского хозяйства.

– Многие из нас являются выходцами из села, – отметил депутат маслихата. – Наша земля необъятна. Отрасль сельского хозяйства является важнейшей для страны. Мы гордимся тем, что она имеет большие сельскохозяйственные ресурсы.

По словам Хуанбая Аскерхана, за 30 лет независимости сделано немало. Освоение земли и её использование было непростым делом. Но есть и некоторые сложные вопросы, которые со временем будут решаться. Уже реализованы новые проекты, разработаны специальные программы по развитию хозяйства.

Кроме того, гость эфира ответил на ряд вопросов о том, какие субсидии предусмотрены на поддержку сельского хозяйства и каков порядок их получения, высказал свои предложения по этому поводу. По его мнению, специалистов, занимающихся сельским хозяйством, нужно обучать, опираясь на зарубежный опыт. Также необходимо организовать большое количество различных семинаров. При этом поддержка со стороны государства должна быть системной и прозрачной.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников