Важен статус

Приложение Ashyq начали использовать свыше ста баз отдыха в регионе.

По информации директора Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Кайрата Мамырбаева, по состоянию на 14 июня 2021 года по Восточно-Казахстанской области 617 объектов получили QR-коды для работы по приложению Ashyq. Из этого числа 152 объекта работают в тестовом режиме. При этом, согласно Постановлению № 26 главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, 30 участников проекта из нашей области на две недели получили статус лидеров Ashyq благодаря наибольшему количеству зарегистрированных входов по QR-коду (check-in).

– В их числе 24 объекта общественного питания, два кинотеатра и два фитнес-зала. Все они из Усть-Каменогорска и Семея, – уточнил Кайрат Мамырбаев. – Сейчас они могут работать по критериям «зелёной» зоны, хотя находятся в «жёлтой».

По данным пресс-службы ПП ВКО, с 14 июня на работу по приложению Ashyq перешли ЦОНы Восточного Казахстана, готовятся к подаче заявок и судебные органы. Если у клиента не установлено приложение Ashyq, он может воспользоваться приложениями Aitu, Egov mobile, Kaspi.kz, HalykHomebank, Sberbank.kz, в которых был внедрён функционал Ashyq. Если у него отсутствуют все указанные приложения – его статус будет определён сотрудниками организации на входе по предоставленному ИИН.

Директор Палаты предпринимателей ВКО подробно рассказал о внедрении проекта Ashyq на туристических объектах области.

По его сведениям, на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области по этому приложению работают 99 баз отдыха. Ещё 13 заявок находится на согласовании в территориальных органах санэпидконтроля. Что касается самых популярных зон отдыха региона, на побережье озера Алаколь QR-коды используют 64 объекта, на побережье Бухтарминского водохранилища – 30 объектов.

– Постановлением главного государственного санитарного врача ВКО предписано постоянное проведение рейдов по туристско-рекреационным зонам, – проинформировал руководитель РПП. – В частности, проверки коснутся участников проекта Ashyq с минимальным количеством регистрации посетителей по QR-коду.

Также мониторинговые группы будут держать на особом контроле объекты предпринимательства, исключённые из проекта Ashyq, для недопущения незаконного возобновления их деятельности. Поэтому предпринимателям рекомендуется соблюдать установленные правила и не допускать нарушений, влекущих закрытие их объектов.

Марк Касымов

Фото из открытых источников