Ваше право

В ВКО защитили права 287 предпринимателей в рамках проекта «Бизнеске жол».

Об этом рассказали представители Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области в ходе расширенного заседания республиканского Совета по защите прав бизнеса НПП РК «Атамекен».

Как сообщила представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ВКО Алия Мукашева, в Восточно-Казахстанской области РПП и областной антикор ведут совместную работу в этом направлении. Она отметила, что взаимодействие в рамках проекта «Бизнеске жол» (Дорогу бизнесу) осуществляется в регионе на ежедневной основе, согласно разработанной дорожной карте. Еженедельно на площадке Региональной Палаты предпринимателей руководитель областного антикоррупционного ведомства проводит приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

– Реализуя проект «Бизнеске жол», мы совместно с антикором провели 38 встреч с участием 552 предпринимателей, – озвучила данные Алия Мукашева. – Всего антикоррупционной службой ВКО было проведено 47 встреч и принято 49 обращений от представителей бизнеса. По результатам проекта выявлены и решены 24 проблемных вопроса.

Заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО также добавила, что защита законных прав и интересов предпринимателей со стороны контролирующих органов устанавливается на постоянной основе. Так, с начала реализации проекта «Бизнеске жол» были защищены права 287 предпринимателей ВКО.

Ерик Абитов