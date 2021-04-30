В зоне доступа

В этом году в трёх сельских округах Аягозского района планируют открыть центры электронных услуг.

На сегодняшний день такие центры существенно помогают жителям многих отдалённых сёл Восточно-Казахстанской области в получении государственных услуг. Теперь центры электронных услуг планируется открыть и в Сарыаркинском, Акшаулинском, Оркенском сельских округах.

Как отмечает аким Аягозского района Сеилбек Искаков, в прошлом году такие центры начали свою работу в Косагашском, Бидайыкском, Мадениетском, Айгызском и Тарбагатайском сельких округах. Ежемесячно здесь оказывают более 120 видов услуг. Также центры электронных услуг функционируют в Актогайском, Акшийском, Баршатасском сельских округах.

– Планомерно населённые пункты района обеспечиваются сетью Интернет. Так, в прошлом году в сёлах Малкельды, Байкошкар был проведён высокоскоростной 4G интернет, а в сёлах Тарбагатай, Майлин, Мынбулак – 3G. В настоящее время ведутся работы по установке средств связи в населённых пунктах Карагаш, Емелтау, – сообщил Сеилбек Искаков. – Кроме того, по согласованию с АО «Транстелеком», кроме администрации Тарлаулинского сельского округа высокоскоростным интернетом охвачено около 80 жителей села.

Вместе с тем в прошлом году в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» к волоконно-оптической сети АО «Казахтелеком» были подключены Байкошкарский, Малкелдинский, Оркенский, Айгызский, Нарынский сельские округа. В результате скорость интернета увеличилась с 10 до 50 мегабит в секунду.

Азамат Темирбеков

Фото из открытых источников

Аягозский район