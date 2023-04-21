В ВКО стартовал крупнейший межрегиональный форум экологических инициатив

Первый межрегиональный форум экологических инициатив «БІЗДІҢ АСПАН» проходит в Восточно-Казахстанской области. В нем принимают участие министр экологии Зульфия Сулейменова, депутаты, ученые, эксперты, предприниматели, экоактивисты, журналисты и общественные деятели страны.

– Данный форум проходит именно в Усть-Каменогорске, потому что экология – больной вопрос для населения нашей области, нашего города. Я сама, как уроженка Восточно-Казахстанской области, очень сильно болею душой за здоровье населения. И я поднимала вопросы строительства ТЭЦ, газификации, очистных сооружений Усть-Каменогорска и Курчумского района. Сегодня будут выработаны рекомендации, документы, которые войдут в нормативно-правовые акты, подзаконные акты, для того чтобы они могли работать в полной мере, и жители региона могли улучшить свое здоровье и окружающую среду, в целом. Возможно, это повлечёт изменения в экологическом, лесном, природоохранном кодексах, – рассказала депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина.

По сообщению организаторов, форум должен продемонстрировать возможности для успешной реализации новых подходов в экологическом регулировании, подчеркнуть необходимость совместного решения проблем загрязнения атмосферного воздуха государством, бизнесом и общественностью с учетом международного опыта.

В рамках сессий форума планируется обсуждение перспектив внедрения новых достижений техники, их преимуществ и ограничений, планов по дальнейшему развитию данной сферы, а также вопросы газификации Казахстана, в том числе возможности и перспективы для Восточно-Казахстанского региона.

Вместе с тем планируется презентация устойчивого развития крупных промышленных городов, что подразумевает экологичный транспорт, чистый воздух и комфортную урбанистику.

Стоит отметить, что в работе форума, помимо пленарных сессий, запланированы посадка деревьев, арт-выставка и интеллектуальная игра по вопросам экологии