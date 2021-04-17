В тренде онлайн

Всё чаще автовладельцы Восточного Казахстана стали получать государственные услуги в онлайн-режиме.

По сообщению пресс-службы филиала «Правительство для граждан» по ВКО, с начала этого года автовладельцы региона получили более четырёх тысяч государственных услуг по линии спецЦОНа самостоятельно. Из общего количества граждан три тысячи человек перерегистрировали свои транспортные средства, более 1200 человек заменили водительские права онлайн.

Для сравнения, в прошлом году жителями области через портал egov.kz было переоформлено 1566 авто и получено 800 водительских удостоверений.

Директор филиала «Правительство для граждан» по ВКО Азамат Есембулов отметил, что автовладельцы оценили все преимущества цифровизации и стали чаще получать услуги на портале.

– Получать услуги онлайн – это уже своеобразный тренд. И нас радует, что ему следуют не только те граждане, которым нужны обычные е-справки, но и автовладельцы, – сказал он.

Услуга по перерегистрации авто доступна на портале egov.kz в разделе «Транспорт и коммуникации». Для её получения онлайн продавцу необходимо с помощью ЭЦП авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов и налоговых задолженностей. При их наличии произвести оплату через портал электронного правительства. Подписать заявку ЭЦП. После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своём личном кабинете на портале электронного правительства, где после проверки штрафов можно перейти к оплате госпошлин за номерные знаки, техпаспорт и регистрационного сбора. Покупатель подтверждает сделку своей ЭЦП. Остаётся только проехать в спецЦОН за номерами и техпаспортом.

Также перерегистрация авто доступна онлайн в приложении Kaspi.kz. После завершения онлайн-сделки можно заказать доставку документов и государственного номерного знака на дом на портале электронного правительства или забрать их самостоятельно в спецЦОНе. На сегодняшний день специалисты спецЦОНа зарегистрировали более двух тысяч автомобилей через приложение.

Дарья Антон

Фото из открытых источников