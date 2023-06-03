В стране чудес

В Международный день защиты детей в областном центре проходили праздничные развлекательные мероприятия для детворы.

Основное действо развернулось на площадке перед Домом дружбы – центром общественного согласия. Там состоялся яркий, зрелищный праздничный концерт, посвящённый этому замечательному празднику.

Красочная программа заставила всех окунуться в мир детства, волшебства и сказок. Помимо концерта состоялись спортивные эстафеты, а также конкурсы для детей. Участвуя в них, ребята получили не только ценные призы, но и море положительных эмоций.

А ещё гости мероприятия смогли насладиться вкусным мороженым. Изюминкой торжества стал конкурс «Парад колясок», где участники представили свои детские коляски в творческом виде.

– Первое июня – это не только один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание о том, что дети нуждаются в нашей постоянной заботе и защите. Уверены, что праздник детям понравился и этот день оставит в их памяти яркое и радостное чувство тепла, – отметили родители, присутствующие на празднике.

В это же время в парке «Металлург» начался двухдневный традиционный фестиваль красок «Color Fest».

– Здесь очень здорово, мы пришли всем классом. Учебный год завершился, начались каникулы и можно веселиться от души. Мы набрали красок всех цветов, – рассказали ученики 8 класса средней школы № 7.

На сцене для горожан выступали творческие коллективы и артисты, а юных устькаменогорцев веселили аниматоры.

Взрослые старались сделать этот праздничный день незабываемым и охватить вниманием как можно больше детей. Так, сотрудники областной прокуратуры при поддержке Восточно-Казахстанского областного драматического театра в честь празднования Международного дня защиты детей организовали просмотр детского спектакля «Маугли».

Посмотреть его пригласили около 300 ребят разного возраста – воспитанников Дома юношества, Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Үміт», Детской деревни семейного типа, детей из малобеспеченных семей, ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата.

От спектакля дети получили массу эмоций. По окончании мероприятия каждому ребёнку вручили небольшой сладкий подарок.

Артём Захаров