В списке не значатся

По собщению РСК ВКО, в регионе опубликован список компаний, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.

По закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определённые разрешительные документы. Однако некоторые компании применяют практику привлечения инвестиций от граждан в других формах. В частности, в виде оплаты за «бронирование» квартиры.

В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительным или вовсе невозможным.

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО привели перечень многоэтажных домов, у которых отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков: