В списке не значатся
По собщению РСК ВКО, в регионе опубликован список компаний, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.
По закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определённые разрешительные документы. Однако некоторые компании применяют практику привлечения инвестиций от граждан в других формах. В частности, в виде оплаты за «бронирование» квартиры.
В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительным или вовсе невозможным.
В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля ВКО привели перечень многоэтажных домов, у которых отсутствует разрешение на привлечение средств дольщиков:
- ЖК «Avenue» – ТОО «OskemenBuild»;
- ЖК «Deluxe Town» – ТОО «Дейнека»;
- ЖК «Хан сарай» – ТОО «Дейнека»;
- ЖК «Astoria» – ТОО «Дейнека»;
- ЖК «Sana» – ТОО «AsilЖолGroup»;
- ЖК «V Club» – ТОО «Элит Construction»;
- Многоквартиный дом по ул. Тохтарова, 40 – ТОО «Resort»;
- ЖК «DOSTAR CITY» – ТОО «Бергштайн» (2 очередь);
- Строительство 6-этажного дома по ул. Утепова – ТОО «ЖБК»;
- Строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 – ТОО «Алаш Курылыс»;
- ЖК «KRILOVA» – Шелинговский Б.;
- Строительство многоэтажных жилых домов по пр. К. Сатпаева (поз. 85) – ТОО «Технология Комфорта»;
- Строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 – ТОО «155»;
- ЖК «Altyn Orda» – ТОО «ALTAY INVEST STROY»;
- ЖК «Emeralds» – ТОО «КазР-Техно»;
- ЖК «Renesans» – ТОО «Elit Stroy group»;
- Строительство многоэтажного жилого дома, позиция 45а – ТОО «Терезе»;
- ЖК «Park line» – ТОО «Elit Stroy group»;
- ЖК «AB-Residence» – ТОО «Stroy Invest Capital» (ТОО «Asyl Bosaga»);
- ЖК «Grand Avenue» – ТОО «Жануя Инвест»;
- ЖК «Grand Residence» – ТОО «MRS Company» (ТОО «Dala SK»);
- ЖК «Ray Residence» – ТОО «DALA SK»;
- Строительство многоэтажного дома (поз. 32) в 19 ж/р – ТОО «Орда Трейдинг»;
- ЖК «Townhouse» – Әлімжанова А.А.;
- ЖК «Brick Town» – ТОО «UK Building LTD»;
- ЖК «Crystal» – ТОО «ВВД-Курылыс»;
- ЖК «Townhouse» – Жумажанов Е. С.;
- ЖК «Оазис» (4 очередь) – ТОО «Selam KZ».